The Boys, Eric Kripke invita i fan tossici a smettere di guardare lo show: "Andate a farvi fottere"

Dopo l'esternazione di ieri in cui la star di The Boys, Erin Moriarty, ha rivelato di essere stata oggetto di insulti misogini e sessisti da parte dei fan, il creatore dello show Eric Kripke si scaglia contro il fandom tossico invitandolo a non seguire più lo show.

Erin Moriarty è membro fisso del cast di The Boys fin dall'inizio dello show dove interpreta il ruolo della supereroina Starlight. L'attrice ha scritto su Instagram che le critiche al suo personaggio da parte di fan tossici l'hanno fatta sentire "silenziata" e "disumanizzata".

"Ciao troll!" ha esordito Eric Kripke su Twitter in reazione al messaggio di Erin Moriarty. "Uno, questo è letteralmente l'opposto del fottuto messaggio dello show. Secondo, state causando dolore a persone reali con sentimenti reali. Siate gentili. Se non potete essere gentili, andate a farvi fottere e non guardate The Boys, non vi vogliamo".

Nel post originale di Erin Moriarty, che denunciava il comportamento di certi fan e le critiche che l'hanno fatta soffrire, si legge: "Mi sento paralizzata. Ho messo sangue, sudore e lacrime in questo ruolo... questo mi ha spezzato il cuore: ho dato tutto per questo ruolo e il trolling misogino è esattamente ciò contro cui questo ruolo parlerebbe". L'attrice ha concluso il post scrivendo: "Questo ha solo rafforzato la mia empatia verso chiunque venga da me: vi vedo, non vi odio, provo solo empatia e perdono".

Kripke è uno dei numerosi membri della famiglia di The Boys che hanno difeso Moriarty dopo il suo post. Il co-protagonista Jack Quaid le ha scritto: "Ti voglio beneo Erin. Siamo tutti qui per te. Sei una forza della natura così incredibile e talentuosa e mi considero incredibilmente fortunato a conoscerti. Continua a brillare. Lascia a noi i troll".

Antony Starr, interprete di Patriota, le ha scritto: "Supporto te e quello che dici qui al 100%. Ben detto ;) Il tuo lavoro nello show è ed è sempre stato stellare e sei bellissima dentro e fuori. Continua a splendere."

Le prime tre stagioni di The Boys sono disponibili per lo streaming su Amazon Prime Video. Una quarta stagione è ora in fase di sviluppo.