The Boys, ecco perché la trilogia cinematografica di Adam McKay venne rifiutata

La quarta stagione di The Boys è già entrata nel vivo dopo l'arrivo in streaming dei primi quattro episodi, ma sapevate che ancora prima del suo debutto su Prime Video doveva essere una trilogia cinematografica scritta da Adam McKay?

Nel corso di un'intervista concessa a Rolling Stones, l'autore dei disegni originali del fumetto di The Boys, Darick Robertson, ha raccontato di quando Adam McKay propose una sua trilogia cinematografica e il motivo per cui non venne mai dato il via libera. Anni dopo, invece, arrivò l'OK per la serie Prime Video, che divenne subito un grande successo in streaming.

Dopo aver parlato delle caratteristiche più riconoscibile dell'opera, come il fatto di essere una satira degli eventi politici che stanno imperversando negli Stati Uniti, Robertson ha parlato della versione di McKay, autore noto per film come La grande scommessa, Vice - L'uomo nell'ombra e il più recente Don't Look Up.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

"Non erano pronti per la sua versione di The Boys"

La Sony aveva acquistato i diritti del fumetto, che ha avuto una serie di incarnazioni nel corso di un decennio prima di finire nuovamente nelle mani di Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. Per un certo periodo, il regista Adam McKay ha cercato di trasformare The Boys in una trilogia di film - si era perfino terminata la sceneggiatura completa del primo film e realizzate delle demo animate delle scene - ma non è riuscito a ottenere il via libera in quella che allora era una Hollywood pre-MCU.

"Non cambierei il modo in cui è andata a finire", ha commentato Robertson, "perché la serie è fantastica. Ma lui stava facendo cose davvero brillanti. L'inconveniente principale era che eravamo nel 2008 e non nel 2018. Non credo che fossero ancora pronti".

Questo giovedì debutterà il quinto episodio della Stagione 4. Attualmente, le stagioni di The Boys sono disponibili in streaming su Prime Video.