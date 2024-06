The Boys 4, lo showrunner contro i fan: "Il nostro show è woke? Guardate qualcos'altro"

Ha risposto in questo modo l'autore dello show che sta per tornare su Prime Video con la sua quarta stagione

Quando mancano pochi giorni al debutto della quarta stagione di The Boys su Prime Video, Eric Kripke ha concesso una lunga intervista all'Hollywood Reporter in cui ha tuonato contro chi definisce lo show schiavo della cultura "woke".

Kripke ha creato una satira pungente dell'America del XXI secolo, in cui Patriota, il supereroe che indossa il mantello con l'effige della bandiera americana, è un rappresentante autoritario che ricorda Donald Trump.

Kripke ha parlato della felicità di alienare gli spettatori woke-fobici, della grande correzione del mercato dell'industria televisiva e della parodia del capitalismo in fase avanzata proprio su una piattaforma come Amazon.

The Boys 3: Antony Starr nei panni di Patriota

L'autore ha ricordato i tempi in cui lavorarono alla prima stagione, quando lo spettro di Trump alla Casa Bianca era ancora lontano, ma rapidamente negli Stati Uniti è cambiato tutto: "Quando io, Seth [Rogen] ed Evan [Goldberg] abbiamo presentato il progetto, era il 2016. Volevamo fare una versione molto realistica di uno show di supereroi, in cui i supereroi sono celebrità che si comportano male. Trump era ancora lontano perfino dalla candidatura alla presidenza".

The Boys 4, il trailer ha spoilerato il grande plot twist dei fumetti?

Dopodiché The Boys è diventato una riflessione sul nostro mondo: "Quando è stato eletto, abbiamo inscenato una metafora che diceva di più sul mondo attuale. Improvvisamente, stavamo raccontando una storia sull'intersezione tra celebrità e autoritarismo e su come i social media e l'intrattenimento vengono usati per vendere il fascismo".

Poi, proseguendo, Kripke ha parlato della cultura woke e delle accuse rivolte proprio a The Boys: "È chiaro che ho un punto di vista, e non sono timido nell'esporre tale punto di vista nello show. Chiunque voglia chiamare lo spettacolo 'woke' o in altro modo, per me va bene. Vada a guardare qualcos'altro. Ma di certo non mi tirerò indietro e non mi scuserò per quello che stiamo facendo. Alcune persone che lo guardano pensano che Patriota sia l'eroe. Lo show è molte cose. La sottigliezza non è una di queste. Quindi, se questo è il messaggio che ne ricavate, io alzo le mani".

La quarta stagione di The Boys debutterà con i primi tre episodi il prossimo 13 giugno su Prime Video. Per arrivare preparate, potete recuperare l'ultimo trailer disponibile.