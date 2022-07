The Boys: annunciato il crossover con lo spinoff Varsity

La serie di successo di Prime Video The Boys sarà presto affiancata da uno spinoff incentrato sull'addestramento e la formazione dei giovani supereroi della Vought. Lo show avrà un cast nuovi di zecca, ma l'annuncio di un crossover promette di farci rivedere alcuni dei volti che abbiamo imparato a conoscere e amare.



The Boys: Dominique McElligott, Antony Starr durante una scena della serie

Con tre stagioni, ora disponibili su Prime Video, The Boys è diventato una delle offerte più popolari della piattaforma di streaming di Amazon. Uno dei protagonisti dello show, Karl Urban, ha rivelato l'inizio delle riprese.

Ma non finisce qui. L'universo di sta per espandersi con The Boys: Varsity, serie spinoff incentrata sull'addestramento dei giovani Super. Lo showrunner Eric Kripke ha parlato della serie in una nuova intervista con Deadline e ha confermato che lo spinoff in qualche modo si incrocerà con la serie principale, anche se non ha potuto nominare alcun personaggio specifico che potrebbe apparire. Kripke ha rivelato, inoltre, che lo spinoff si svolge durante la terza stagione di The Boys, il che significa la possibile presenza di personaggi come Soldier Boy (Jensen Ackles), new entry dell'ultima stagione:

"Ci sarà sicuramente un crossover e stiamo facendo del nostro meglio per progettare un universo che preveda alcuni degli eventi e delle trame della terza stagione trasferiti nella prima stagione di Varsity. Ci sarà una campagna presidenziale in corso sullo sfondo di quella stagione, e alcune cose che stanno accadendo in quella scuola sono in reazione alla terza stagione di The Boys. C'è il ritorno di Soldier Boy, ma anche alcune nuove trame che stanno accadendo in quella stagione dello spinoff che dobbiamo raccogliere e riproporre nella stagione 4 dello show".

Lo spinoff di The Boys, che è attualmente in produzione, è descritto come una serie irriverente e vietata ai minori che esplora le vite di superuomini ormonali e competitivi mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, competendo per i migliori contratti nelle migliori città. Lo spinoff sarà a metà tra un college show e Hunger Games, con tutta la carica satirica della serie regular. Il cast dello show comprende anche London Thor, Derek Luh, Shelley Conn, Asa Germann, Chance Perdomo, Maddie Phillips, Lizzie Broadway, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi e Jaz Sinclair.