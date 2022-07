The Boys 4, Karl Urban rivela l'inizio delle riprese della quarta stagione

Non ne avete abbastanza di The Boys? Questa notizia potrebbe farvi piacere. Nel corso di un'intervista con Collider, Karl Urban ha rivelato la probabile data di inizio delle riprese della quarta stagione dello show distribuito su Amazon Prime Video.

Come riportato da Comic Book, Karl Urban ha raccontato a proposito dell'inizio delle riprese della quarta stagione di The Boys: "Credo che inizieremo le riprese il 22 agosto. Quindi tornerò e riprenderò il mio Butcher. Non vedo l'ora. È un gruppo divertente con cui giocare, lavoriamo duro e giochiamo duro, e non vedo l'ora di vedere in che modo i personaggi si evolveranno".

Al momento, Prime Video sta anche sviluppando uno spinoff della serie. Lo show sarà ambientato al college dei Super e vedrà Patrick Schwarzenegger come protagonista. A proposito del rinnovo di The Boys per una quarta stagione, Vernon Sanders di Amazon Studios ha dichiarato: "Fin dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo sulla terza stagione di The Boys, abbiamo capito che lo show stava continuando a diventare ancora più audace, un'impresa impressionante considerando il successo sfrenato della seconda stagione, nominata agli Emmy. The Boys continua a spingersi oltre i confini della narrazione, ma allo stesso tempo è sempre divertente e fa della satira sociale un filo conduttore che sembra fin troppo reale. Il mondo stilizzato della serie ha un'incredibile portata globale e l'audience del weekend di apertura ne è la prova. Siamo immensamente orgogliosi del cast e della troupe che hanno dato vita a un franchise per Prime Video e non vediamo l'ora di portare The Boys ai nostri clienti".

"A nome del cast e della troupe, siamo molto grati a Sony, Amazon e soprattutto ai fan per aver accolto lo show e averci permesso di farne altri", ha aggiunto Eric Kripke, showrunner di The Boys. "Siamo entusiasti di continuare la lotta di Butcher e dei ragazzi contro Homelander e i Sette, e di commentare il mondo folle in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia che l'esplosione dei genitali ha portato a un ulteriore successo".