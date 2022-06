The Boys, Arnold Schwarzenegger sullo spinoff con suo figlio: "Ma cosa diavolo stai girando?"

Nel corso della sua intervista durante il podcast Just for Variety, Patrick Schwarzenegger ha raccontato la reazione di suo padre, Arnold Schwarzenegger, al suo coinvolgimento nella serie spinoff di The Boys.

Come riportato da Comic Book, tra i protagonisti della serie spinoff di The Boys ci sarà Patrick Schwarzenegger. A quanto pare, il tono dello show ha scioccato Arnold Schwarzenegger che, dopo aver visto alcune foto del figlio sul set, le ha commentate in questo modo: "Cosa diavolo stai filmando?". Patrick ha raccontato: "Sì, ha reagito proprio così. Io ho provato a spiegargli: 'Si tratta di uno show che si intitola The Boys. Beh, dovresti vedere almeno un episodio altrimenti sarà difficile spiegarti'".

Patrick Schwarzenegger ha anche sostenuto il provino per interpretare Homelander nella serie regular e, per questo motivo, i produttori lo hanno contattato per coinvolgerlo nello spinoff. "Mi hanno detto: 'Si tratta di questo. Questo è il personaggio. Questo è quello che succederà"", ha spiegato Schwarzenegger. "Io ho pensato: 'Ok, è The Boys. So che sarà qualcosa di folle, ma è uno show fantastico'... E poi quando ho iniziato a leggere i copioni sul set, ho pensato: 'Oh ragazzi, sì, questo sarà divertente e interessante'".

Lo spinoff di The Boys, che è attualmente in produzione, è descritto come una serie irriverente e vietata ai minori che esplora le vite di superuomini ormonali e competitivi mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, competendo per i migliori contratti nelle migliori città. Lo spinoff sarà a metà tra un college show e Hunger Games, con tutta la carica satirica della serie regular. Il cast dello show comprende anche London Thor, Derek Luh, Shelley Conn, Asa Germann, Chance Perdomo, Maddie Phillips, Lizzie Broadway, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi e Jaz Sinclair.

"Stiamo scrivendo furiosamente", ha rivelato l'anno scorso a The Hollywood Reporter il creatore di The Boys Eric Kripke, che produce esecutivamente la serie spinoff. Kripke ha proseguito: "Penso che stia venendo su davvero bene. È eccitante in quella sorta di modo perverso della Marvel - nel modo in cui i diversi progetti Marvel sono molto diversi: uno è un thriller, l'altro una commedia. Anche questo sembra così, ma con una tonnellata in più di battute sui culi".

"Direi che è vagamente ispirato a un elemento dei fumetti, ovvero i G-Men. Parte dei G-Men è una sorta di esperienza educativa e universitaria", ha concluso Kripke parlando con The Wrap. "E l'abbiamo usato come punto di partenza, un po' come in The Boys, dove prendiamo un'idea iniziale e poi la portiamo avanti nella nostra strana direzione. Stavamo parlando e ci siamo imbattuti in questa idea e ne eravamo così entusiasti che l'abbiamo portata su Amazon Prime Video".