The Boys: Chace Crawford troppo hot nel sexy calendario della serie Amazon!

In The Boys Chace Crawford interpreta Abisso e sul calendario sexy distribuito da Amazon svela doti non troppo nascoste.

Il segreto del successo di The Boys? E' dentro il costume di Chace Crawford, almeno a giudicare dalle foto sexy del calendario che è stato distribuito da Amazon come gadget promozionale. Una dote che non è passata inosservata ai fan.

Chace Crawford, che il pubblico conosce anche per Gossip Girl, interpreta Abisso (in originale The Deep) nella nuova serie The Boys, un grande successo per Amazon. Nel calendario promozionale di The Boys distribuito da Amazon alla stampa, l'attore appare in tutta la sua prestanza acquatica e in una serie di foto coloratissime e bizzarre. Chi ha editato le foto prima di pubblicarle però, non si è accorto che l'immagine del mese di marzo presentava un rigonfiamento di troppo (rigonfiamento che evidentemente era stato editato dalle foto degli altri mesi).

Insomma, il mese di marzo ha immediatamente catalizzato l'attenzione dei fan dell'attore, che hanno condiviso sui social la loro sorpresa.

oh okay, hi chace crawford pic.twitter.com/2WG6u2lMA1 — james lohan del rey (@james_lohan) August 15, 2019

Sui social si accende il dibattito: considerato che le altre immagini di Chace Crawford sul suddetto calendario di The Boys non sono così rivelatorie, avranno dimenticato di photoshoppare il mese di marzo per adeguarlo agli altri o è accaduto l'esatto contrario? Poco importa, Abisso ha già conquistato i suoi fan e qualcuno ha deciso che questa è la sua serie preferita.

update: this is my new favorite show pic.twitter.com/tTPClLmx8O — james lohan del rey (@james_lohan) August 16, 2019

Le otto puntate - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Boys - sono ambientate in un mondo in cui i supereroi lasciano spazio al lato più oscuro della loro notorietà. Al centro della serie, le vicissitudini di un gruppo di vigilantes della CIA conosciuti appunto come The Boys che operano per smascherare i supereroi corrotti.

Fanno parte del cast di The Boys Karl Urban nei panni di Billy Butcher, leader dei Boys che ha una missione personale da compiere. Con lui Jack Quaid è "Wee" Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie.

La serie, co-prodotta da Amazon con Sony Pictures Television Studios, è stata scritta e ideata dallo showrunner Eric Kripke e tra i produttori figurano Evan Goldberg e Seth Rogen.