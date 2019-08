The Boys: Amazon censura la masturbazione nella sua serie tv

Il secondo episodio di The Boys avrebbe messo in scena la masturbazione di uno dei protagonisti, se Amazon non fosse intervenuta con la sua censura.

Amazon ha chiuso molti occhi su The Boys ma davanti a una scena di masturbazione non ha potuto far altro che intervenire con un deciso taglio.

A raccontarlo è stato il co-creatore di The Boys, Eric Kripke, che si è detto pure piuttosto sorpreso nel momento in cui la "richiesta" è arrivata, considerando il contenuto dell'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. "Amazon mi ha chiamato e mi ha detto "Assolutamente no, devi tagliarla". Francamente non riuscivo a capire perchè, considerato tutto quello che mostriamo nella serie". A cosa è dovuta la censura? A questo: Homelander (Antony Starr), dal cornicione di un grattacielo, abbassa i pantaloni e comincia a masturbarsi. Nell'atto, borbotta tra sè e sè "P_osso fare quello che voglio_", ed è recitando questo mantra che raggiunge il punto massimo di piacere con gli occhi fissi sulla città di New York ai suoi piedi

"Quando abbiamo girato la scena Anthony è stato proprio il migliore. Purtroppo Amazon ha pensato che non fosse necessaria. Ma voglio essere chiaro: loro sono stati davvero fantastici e credo che questo sia stato il solo episodio in cui ci siamo trovati in disaccordo". Fortunatamente per Eric Kripke - e soprattutto per Antony Starr - Amazon ha già rinnovato la serie per la seconda stagione (e qui trovate la recensione della prima stagione di The Boys), e chissà che, dopo il nudo frontale e la scena di sesso in aria, il gigante dello streaming non decida anche di premiare, ma solo il prossimo anno, l'impegno solitario di Antony Starr e di Homelander in giro per i tetti di New York.