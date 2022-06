The Boys: Arnold Schwarzenegger era ignaro che suo figlio Patrick stesse recitando nella serie tv

Patrick Schwarzenegger ha confessato che il padre Arnold non solo non sapeva che stesse lavorando a The Boys, ma non ha neppure idea di cosa si tratti.

Un divo della caratura di Arnold Schwarzenegger non sembra troppo ferrato sulla cultura pop. L'attore ha ammesso di essere ignaro che il figlio Patrick Schwarzenegger stesse recitando nella serie The Boys Presents: Varsity e non ha idea di cosa si tratti.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: Patrick Schwarzenegger in una scena del film

In una recente intervista con Variety, Patrick Schwarzenegger ha rivelato di aver mostrato al padre alcune foto della serie in produzione. La reazione di Arnold Schwarzenegger non si è fatta attendere, come spiega il figlio:

"Mi ha guardato e mi ha detto: 'Che cazzo stai filmando?' Ho risposto, 'È questa serie intitolata The Boys. Devi guardare un episodio per capirlo, altrimenti è difficile spiegarlo".

Dalle parole del figlio si evince che Arnold Schwarzenegger non sembra troppo interessato alle nuove tendenze dello streaming, il che fa pensare che sia piuttosto old style in fatto di gusti.

He's back! I 10 maggiori incassi di Arnold Schwarzenegger

Sebbene il muscoloso divo austriaco non sia ufficialmente in pensione, negli ultimi anni ha rallentato il suo ritmo di produzione anche a causa di problemi di salute. Il suo ultimo lungometraggio è stato Terminator: Destino Oscuro del 2019, che potrebbe aver ucciso l'iconico franchise di fantascienza dopo aver perso oltre 122 milioni di dollari al botteghino ed essere diventato uno dei più grandi flop al botteghino della storia. Al momento il suo unico film confermato in uscita è Kung Fury 2, il sequel del film d'azione degli anni '80 Kung Fury. Nel frattempo non si fermano le voci di un suo possibile ritorno nei panni di Conan il barbaro per un eventuale reboot, ma il progetto resta da confermare.