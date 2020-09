The Boys: Antony Starr svela la prima versione del costume di Patriota (FOTO)

Antony Starr ha pubblicato le foto della prima prova del costume di The Boys mostrando quanta strada è stata fatta da allora.

La star di The Boys, Anthony Starr, ha celebrato l'arrivo del sesto episodio della seconda stagione su Amazon Prime Video svelando alcune immagini che mostrano la prima versione del costume di Patriota.

L'attore commenta le immagini pubblicate su Instagram scrivendo: "Ho trovato queste foto del costume di inizio 2018, la prima volta che l'ho provato al completo. Ci sono voluti sei mesi per arrivare a questo punto, è stato fantastico vedere il team all'opera per crearlo. Se penso a quanta strada abbiamo fatto da allora, ci sono voluti altri quattro costumi e ne arriveranno altri!"

Qui trovate la nostra recensione di The Boys 2x06. Come ben sanno i fan della serie Amazon Prime Video, il personaggio di Patriota è modellato su Superman, ma la sua natura è assai diversa da quella dell'Uomo d'Acciaio. Dietro la facciata patriottica, si nasconde un mostro sadico, narcisista, pieno di idiosincrasie che non teme di uccidere a sangue freddo tutti quelli che ostacolano il suo cammino. Nella seconda stagione, il personaggio ha trovato una sua pari nella super Stormfront (Aya Cash).

The Boys 2 proseguirà venerdì prossimo con l'arrivo su Amazon prime Video del settimo episodio, Butcher, Baker, Candlestick Maker.