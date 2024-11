The Boys 5, via alle riprese della quinta e ultima stagione: prima foto dal set e titolo del primo episodio

Il cast di The Boys si è riunito per una nuova foto dietro le quinte per celebrare l'inizio della produzione della quinta e ultima stagione dello show che debutterà prossimamente su Prime Video.

Sul suo profilo Instagram, Laz Alonso, che interpreta Latte Materno nella serie, ha postato una foto che lo ritrae insieme ai suoi co-protagonisti in vista dell'inizio delle riprese, che avverrà questa settimana.

La foto mostra anche Antony Starr e Jessie T. Usher, che interpretano rispettivamente Patriota e A-Train, con Jack Quaid e Karl Urban, noti per i loro ruoli di Hughie e Butcher nella serie. Nella foto è assente l'interprete di Starlight Erin Moriarty, che dovrebbe avere un ruolo importante nel corso della stagione.

La Stagione 4 di The Boys è stata un altro successo per Prime Video, dato che ha ottenuto un buon numero di spettatori e un punteggio del 92% da parte della critica su Rotten Tomatoes, ma è stata soggetta a un pessimo review bombing che ha fatto scendere il punteggio del pubblico al 54%. Su queste pagine trovate la nostra recensione.

Il titolo con cui si aprirà la Stagione 5

È stato inoltre annunciato che la quinta stagione di The Boys sarà la stagione finale dello show, che concluderà la storia di Billy Butcher e dei suoi Boys contro Patriota e i Sette, in onda da oltre cinque anni su Prime Video e considerata da molti come uno dei franchise più forti sui supereroi di questo decennio. Il creatore Eric Kripke ha inoltre rivelato che il titolo del primo episodio della quinta stagione sarà "15 Inches of Dynamite", ma ha rifiutato di condividere altri dettagli oltre al titolo.

Nonostante la fine di The Boys, il franchise continuerà grazie a Gen V, lo spin-off che ha conquistato tutti dopo la sua prima stagione; le riprese della seconda stagione, prevista per il 2025, si sono già concluse. È stato inoltre annunciato che Aya Cash e Jensen Ackles, che interpretano rispettivamente Stormfront e Soldier Boy, saranno i protagonisti di una nuova serie spin-off/prequel intitolata Vought Rising, ambientata negli anni Cinquanta, ben prima della serie originale. Infine, è stato annunciato anche un ulteriore spin-off ambientato in Messico, prodotto da Diego Luna e Gael Garcia Bernal.