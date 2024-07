The Boys: Prime Video annuncia la produzione della serie prequel Vought Rising

Amazon ha annunciato al San Diego Comic-Con 2024 la produzione di un nuovo spinoff prequel della serie The Boys intitolato Vought Rising che avrà come protagonisti Jensen Ackles e Aya Cash, interpreti rispettivamente di Soldatino e Stormfront.

L'universo dello show si è già espanso con lo spinoff Gen V, di cui sono in corso le riprese della seconda stagione, la serie animata The Boys Presents: Diabolical, e il prossimo progetto The Boys: Mexico, prodotto da Diego Luna e Gael Garcia Bernal.

I primi dettagli dello show

A occuparsi in veste di produttore esecutivo della nuova serie sarà Paul Grellong, coinvolto anche come showrunner.

Il produttore ha dichiarato insieme a Eric Kripke, in un comunicato in cui si annuncia la realizzazione di The Boys: Vought Rising: "Siamo entusiasti nel proporvi la prossima serie squilibrata dal mondo di The Boys. Si tratta di un contorto mystery su un omicidio e racconta le origini di Vought negli anni '50, le prime azioni di Soldatino, e le manovre diaboliche di un Super conosciuto dai fan come Storfront, che poi ha preso il nome di Clara Vought. Non vediamo l'ora di sorprendervi e mettere in crisi le vostre anime con questa saga lasciva e macabra intrisa di sangue e Composto V".

Stormfront nella serie

Jensen Ackles, oltre a essere protagonista insieme ad Aya Cash dello spinoff prequel, sarà inoltre una presenza regolare nella stagione 5 della serie The Boys. Il prossimo capitolo dello show sarà l'ultimo previsto e concluderà la storia dei personaggi al centro della trama come Patriota.

Il team della produzione è composto anche da Grellong, Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, e Michaela Starr.

La serie è realizzata da Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film.