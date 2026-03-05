The Boys 5: Patriota vuole diventare immortale nel trailer dell'ultima stagione

Bisognerà attendere l'8 aprile prima di vedere sugli schermi di Prime Video la stagione 5 della serie The Boys, l'irriverente racconto ispirato ai fumetti che offre un approccio unico al mondo dei supereroi. Il nuovo trailer del capitolo finale mostra regala ora qualche anticipazione della lotta tra i protagonisti e il malvagio Patriota.

Cosa accadrà nell'ultima stagione di The Boys

Ad aprile The Boys ritornerà sugli schermi con due episodi inediti, seguiti da una nuova puntata ogni settimana, fino all'indimenticabile finale previsto il 20 maggio 2026, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Nella quinta e ultima stagione, si assisterà a un'ultima resa dei conti, che culminerà nello scontro decisivo.

Quando riprenderà la narrazione, infatti, è Patriota a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un "campo di libertà".

Annie lotta per organizzare la resistenza contro la schiacciante forza dei Super. Kimiko non si trova da nessuna parte. Ma quando Butcher riappare, pronto e disposto a usare un virus che spazzerà via tutti i Super dalla faccia della terra, scatenerà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo e tutti coloro che lo popolano.

Ecco il trailer della stagione finale:

Chi ha realizzato la serie

The Boys si basa sul fumetto best seller del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertson, che sono anche executive producer della serie, ed è sviluppata dall'executive producer e showrunner Eric Kripke.

Tra gli executive producer della serie figurano anche Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Judalina Neira, Jessica Chou, Gabriel Garcia, Ori Marmur, Ken F. Levin e Jason Netter. The Boys è prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.

Il trailer conferma che gli sceneggiatori non hanno esitato a usare, ancora una volta, un umorismo tagliente e irriverente per raccontare la storia dei personaggi, tra battute 'scorrette' e situazioni sopra le righe. Non resta quindi che attendere per scoprire in che modo gli autori hanno deciso di far uscire di scena i personaggi e ci si può aspettare, considerando le recenti dichiarazioni di Karl Urban, molte morti.