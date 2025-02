The Boys 5, riprese in corso: Jack Quaid condivide una foto insanguinato dal set

L'interprete di Hughie Campbell nella serie Prime Video ha pubblicato, come da tradizione per lo show, una foto completamente insanguinato

Se c'è una cosa su cui si può contare in ogni stagione di The Boys, è che Hughie Campbell finirà inevitabilmente coperto di sangue.

Le macchine da presa hanno cominciato a girare per la quinta e ultima stagione della serie Prime Video dallo scorso novembre e la star Jack Quaid ha condiviso poche ore fa una nuova foto del dietro le quinte del set, che lo mostra come abbiamo ormai imparato a vederlo spesso nel corso dello show.

Anche se l'immagine non fornisce alcun contesto, sembra abbastanza chiaro che Hughie subirà un altro bagno di sangue quando lo show tornerà il prossimo anno. Nel frattempo, Jack Quaid è nelle sale con Companion, di cui trovate la nostra recensione.

The Boys, dove eravamo rimasti

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Nel finale della quarta stagione, Hughie e la maggior parte dei suoi compagni di squadra sono stati catturati dalle forze di Patriota (le foto del set, leggermente spoilerose, hanno rivelato dove sono stati probabilmente confinati), lasciando in fuga solo Annie January - che ha riacquisito i suoi poteri di Starlight - e Billy Butcher. Con quest'ultimo impegnato in una crociata per spazzare via tutti i Supes, spetterà probabilmente ad Annie salvare Hughie e gli altri.

Sebbene le riprese siano iniziate da un po', lo showrunner Eric Kripke ha rivelato che i copioni sono ancora in fase di scrittura durante una recente intervista con Collider.

"Guardate, le cose si aggiustano sempre. Quindi, questo non ci spaventa. È una cosa normale. Si riscrivono sempre queste cose fino al giorno prima delle riprese, e a volte anche il giorno stesso delle riprese. Quindi, siamo abituati a cambiare qualcosa man mano che il mondo cambia, ma sì, sicuramente modifichiamo le sceneggiature quando vengono alla luce nuovi eventi".