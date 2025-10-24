The Boys 5, nuove anticipazioni sul finale: "Non sarà solo la fine della storia tra Butcher e Patriota"

La quinta stagione di The Boys sarà l'ultima della serie, anche se il franchise continuerà ad espandersi con Vought Rising e The Boys: Mexico (la prima è già in produzione, mentre la seconda è ancora in fase di sviluppo).

Come sappiamo, poi, Gen V non è stata ancora confermata per una terza stagione, mentre la serie animata Diabolical è stata cancellata.

La serie principale si è già discostata in molti modi dai fumetti originali, il che significa che non sappiamo esattamente come si concluderà questa storia. In un'intervista con Variety, in occasione del finale della seconda stagione di Gen V, lo showrunner Eric Kripke ha spiegato quali sono i suoi obiettivi per l'ultimo gruppo di episodi di The Boys.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Tutti gli archi narrativi saranno portati a termine

"Direi che stiamo cercando di far atterrare l'aereo, concentrandoci davvero sulle questioni principali di The Boys", ha spiegato Kripke. "Vale a dire: lo scontro tra Butcher e Homelander; la storia d'amore tra Hughie e Annie; il complicato rapporto da 'fratello maggiore e fratello minore' tra Butcher e Hughie - tutto quello che rappresentano The Boys. Stiamo cercando di portarle a una conclusione in un modo sorprendente ed emozionante".

Parlando dell'espansione del franchise, Kripke ha confermato che The Boys: Mexico è ancora in lavorazione e ha aggiunto: "Gareth [Dunnet-Alcocer], che è uno sceneggiatore straordinario, sta scrivendo le prime stesure proprio ora".

Il produttore ha continuato: "Attualmente è in fase di sviluppo. Lo trovo esilarante. Ma vedremo: sta attraversando tutte quelle turbolenze legate allo sviluppo. L'azione si svolgerebbe in un momento successivo alla quinta stagione di The Boys".

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

I personaggi di The Boys torneranno negli spin-off?

Quando a Kripke è stato chiesto se alcuni personaggi della serie principale sopravvivranno agli eventi e avranno quindi modo di tornare negli spin-off in lavorazione o eventualmente in una terza stagione di Gen V, il produttore ha lasciato intendere che è un'ipotesi molto concreta.

"Sì, sarebbe quello l'auspicio, che ci siano alcuni personaggi che potremmo far comparire anche nello spin-off The Boys: Mexico. Ma vedremo". Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per la quinta e ultima stagione di The Boys, ma Prime Video ha già anticipato che arriverà nel corso del 2026.