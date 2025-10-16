The Boys, uno dei produttori ha brutte notizie per i fan di Diabolical

La serie animata uscita nel 2022 non tornerà con una nuova stagione, nonostante fosse stato annunciato come un progetto di natura antologica, e ha spiegato anche i motivi della decisione.

The Boys, come noto, terminerà con la quinta stagione. Tuttavia, il franchise sembra destinato a continuare grazie agli spin-off The Boys: Mexico, Vought Rising e Gen V. La serie Prime Video ha potuto contare però anche su uno spin-off animato, The Boys: Diabolical, anche se sono passati tre anni dalla messa in onda della prima serie di episodi.

Il sito The Wrap ha recentemente avuto un incontro con Eric Kripke, showrunner e produttore esecutivo del franchise di Prime Video, e ha scoperto a che punto sono i piani per raccontare altre storie una volta conclusa la serie principale.

"Mexico è in fase di sviluppo in questo momento. La sceneggiatura del pilot è in fase di scrittura", ha spiegato. "Gareth [Dunnet-Alcocer] è uno scrittore meraviglioso e penso che sia esilarante. Spero che venga realizzato, ma [è] solo in quella fase di sviluppo".

The Boys Presents Diabolical: una scena tratta dalla serie animata

The Boys: Diabolical non avrà una seconda stagione

Subito dopo queste prime dichiarazioni, la doccia fredda per i fan: "Non credo che ci sarà una seconda stagione di Diabolical", ha aggiunto Kripke. "Non perché non ci abbiamo provato. Purtroppo, credo che alla fine gli ascolti non fossero sufficienti per giustificare una seconda stagione. Anche se noi l'abbiamo amato e Simon [Racioppa], lo showrunner, sarebbe disposto a farlo, non abbiamo ricevuto il via libera".

L'autore e produttore ha poi aggiunto che non prevede che i recenti cambiamenti alla guida di Amazon avranno un impatto sui piani per il franchise, ma ha sottolineato che qualsiasi serie ambientata nel mondo di The Boys dovrà necessariamente attirare spettatori per giustificarne la loro realizzazione.

"Abbiamo dei piani per la terza stagione di Gen V e ne siamo entusiasti, ma abbiamo bisogno che un numero sufficiente di spettatori guardi la seconda stagione per giustificare la terza. Ora è il momento in cui prestano attenzione ai numeri", ha confermato Kripke. "Quindi non aspettate un anno. Accedete a Prime Video e guardatela subito. Se un numero sufficiente di persone la guarderà, avremo una terza stagione".

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Quando uscirà la quinta e ultima stagione di The Boys?

Al momento Prime Video non ha ancora annunciato una data ufficiale di uscita per la quinta stagione, ma secondo le informazioni diffuse dagli addetti ai lavori e dai principali siti di intrattenimento, il debutto è previsto nel corso del 2026. Le riprese della stagione finale si sono concluse durante l'estate 2025, e la serie si trova ora in fase di post-produzione, un processo che richiede diversi mesi a causa dell'ampio uso di effetti visivi e del montaggio complesso che caratterizza lo show.

Lo stesso Eric Kripke ha confermato che si tratta dell'ultima stagione, pensata come la conclusione definitiva dell'arco narrativo che vede al centro lo scontro tra Billy Butcher e Patriota. Considerando i tempi di lavorazione e la strategia di lancio di Prime Video, è probabile che la nuova stagione arrivi sulla piattaforma tra la primavera e l'estate 2026, con tutti gli episodi pubblicati settimanalmente come nelle stagioni precedenti.