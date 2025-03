The Boys 5: Jack Quaid parla del possibile futuro di Hughie dopo l'ultima stagione

L'attore Jack Quaid ha parlato del suo personaggio nella serie The Boys, in cui interpreta Hughie Campbell, dopo la stagione 5, l'ultima.

Jack Quaid ha parlato del possibile futuro di Hughie Campbell dopo la stagione 5 di The Boys, l'ultima dello show prodotto da Eric Kripke per Prime Video.

Per ora l'arrivo in streaming degli episodi inediti non è ancora stato annunciato e bisognerà attendere per avere una data di uscita ufficiale.

Le speranze dell'interprete di Hughie

Intervistato da Collider, Jack Quaid ha parlato di Hughie Campbell e della possibilità che il personaggio ritorni sugli schermi dopo la conclusione di The Boys, che concluderà la storia dei protagonisti con la quinta stagione.

Una foto di Quaid in The Boys

L'attore ha ammesso di non avere idea dei progetti degli autori e dei produttori, tuttavia ha sottolineato che sarebbe felice di ritornare in futuro nel mondo tratto dal fumetto.

Jack ha inoltre ricordato: "The Boys ha cambiato la mia vita in meglio. Non potrei essere più grato per lo show e piangerò come un bambino quando sarà conclusa".

Quaid ha proseguito ricordando: "Semplicemente amo così tanto il cast e la troupe. Non so nemmeno se ho risposto alle vostre domande. Adoro tutti quei ragazzi così tanto e sarà davvero agrodolce. Sono eternamente grato a Kripke e a tutte le persone coinvolte, davvero".

Chi reciterà nell'ultima stagione della serie

Tra le guest star dell'ultima stagione di The Boys ci saranno Jared Padalecki e Misha Collins, collaborando così nuovamente con Jensen Ackles e con Kripke dopo il successo di Supernatural.

L'arrivo dei due attori è stato annunciato una settimana fa con un divertente video.

Nel cast debutteranno anche Daveed Diggs e Mason Dye. Tra gli interpreti spazio a Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, e Cameron Crovetti.