The Boys 4, svelato finalmente il ruolo di Jeffrey Dean Morgan: ecco chi interpreta

La quarta stagione di The Boys ha debuttato oggi su Prime Video con i primi tre episodi e, oltre a riportare in scena Hughie, Butcher, Frenchie, Kimiko e The Seven, ha introdotto nuovi personaggi, tra cui quello interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

Quello di Jeffrey Dean Morgan è stato definito come uno dei più grandi nuovi arrivi nella serie e adesso che i primi tre episodi sono arrivati sul servizio di streaming di Amazon, è il momento perfetto per analizzare il suo personaggio e l'importanza che ha sia sul passato che sul futuro dello show.

Attenzione. Se non avete ancora visto i primi tre episodi della nuova stagione, sappiate che l'articolo contiene spoiler. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione di The Boys 4.

Il nuovo personaggio conosce Butcher da anni

Jeffrey Dean Morgan non è altro che Joe Kessler, un amico di lunga data di Butcher che non incontrava l'ex leader dei Boys da undici anni. Quando i due si incontrano per la prima volta nella première della quarta stagione, Kessler lancia diverse frecciatine a Butcher, nutrendo un odio per i "Supes" molto più forte persino del personaggio di Karl Urban.

The Boys 5, l'autore ha brutte notizie per i fan: "Sempre stato nei miei piani"

Come rivela lo stesso Kessler, vuole reclutare Butcher e allontanarlo dai Boys per un'operazione che prevedrebbe misure molto più drastiche nella lotta contro gli individui dotati di superpoteri.

Nei fumetti, Joe Kessler era un personaggio che si faceva chiamare "Scimmia" a causa di un'operazione andata disastrosamente male. Kessler è un analista della CIA e ha legami con il governo quando lo incontriamo per la prima volta nel quarto volume. Considerando quanto la serie televisiva di Prime Video si sia discostata dal materiale di partenza, è probabile che gli spettatori non si aspettino che Kessler abbia lo stesso destino che ha avuto nei fumetti.