The Boys 4, lo showrunner anticipa il futuro di Ryan: "Due Patriota non si possono battere"

Dopo il debutto dei primi tre episodi di The Boys 4, il creatore della serie Eric Kripke ha accennato a un percorso oscuro per il figlio di Patriota, Ryan, nel corso della stagione.

Dopo il finale della terza stagione, che ha visto il megalomane Supe di Antony Starr presentare suo figlio al mondo, la quarta ha visto il duo prendere casa insieme nella Vought Tower. Dopo che per anni la sua paternità gli è stata tenuta nascosta, Patriota è intenzionato a trasmettere al suo giovane erede i presunti benefici della sua saggezza e della sua visione distorta del mondo.

Parlando con Variety, in occasione della première della quarta stagione di The Boys, Kripke ha spiegato la decisione di concentrarsi sul rapporto tra Patriota e Ryan e su ciò che attende il giovane Supe. Suggerendo che il team creativo dello show voleva davvero vedere come sarebbe stato Patriota come figura genitoriale, la minaccia di fondo è che Ryan inizi ad assorbire le lezioni del padre e potenzialmente a seguire le sue orme.

The Boys 4: un'immagine della serie Prime Video

Ryan scivolerà nel lato oscuro?

"Non abbiamo mai visto Ryan e Patriota insieme da soli per lunghi periodi. E volevamo vedere come sarebbe stato come padre - e ovviamente la risposta è orribile. È un padre terribile. E la minaccia continua è che Ryan possa iniziare a dare ascolto a suo padre e a virare verso il lato oscuro, ascoltando le orribili lezioni che gli impartisce in continuazione e seducendolo potenzialmente con il potere", ha spiegato Kripke. Su queste pagine trovate la recensione della quarta stagione di The Boys.

The Boys 5, l'autore ha brutte notizie per i fan: "Sempre stato nei miei piani"

L'autore ha poi scomodato quella che sarebbe la suggestione peggiore di quest'arco narrativo: "E se Ryan dovesse andare in quella direzione, la situazione sarebbe apocalittica. Due Patriota sarebbero qualcosa di imbattibile. Quindi stiamo vivendo quella tensione del "Ryan diventerà cattivo?".

Nel corso delle ultime tre stagioni, il Billy Butcher di Karl Urban e il suo gruppo di vigilanti hanno più volte lottato per trovare un modo per sconfiggere Patriota una volta per tutte. Sebbene Butcher ci sia andato vicino nel finale della terza stagione, cercando l'aiuto di Soldatino, ha poi sacrificato quell'opportunità per risparmiare la vita di Ryan. Tuttavia, questa decisione potrebbe ancora giocare a favore di Butcher e fornirgli l'unico vero mezzo per sconfiggere Patriota: ottenere l'aiuto dello stesso Ryan.