The Boys 4, Vought pubblica lo spot parodia del Super Bowl sui 'veri eroi americani'

Uno spot parodia per ricordare a tutti che è in arrivo la Stagione 4 della serie su Prime Video

Vought International (vedi Prime Video) ha diffuso in streaming un nuovo spot di The Boys parodia del Super Bowl in cui l'azienda che controlla i Sette celebra i veri eroi americani e li mette al fianco del supergruppo capitanato dal famigerato Patriota.

Il trailer di un minuto è stilizzato come fosse uno spot del Super Bowl e utilizza spezzoni di The Boys per mostrare Patriota e altri membri dei Sette nei loro momenti più brillanti e caritatevoli. Lo spot funge anche da pubblicità per Turbo Rush, la bevanda fittizia presente nella serie con A-Train come testimonial.

Il post recita: "Oggi Vought vi presenta un nuovo spot esclusivo per la Grande Partita. Classificato 'Troppo patriottico' per la TV, questo spot è una lettera d'amore all'AMERICA. Godetevelo con una Turbo Rush ghiacciata!".

Gli Stati Uniti ancora sotto accusa

"Libertà. Football. Famiglia. Cavalli. Parole sinonimo di Vought e di questa grande nazione", dice il narratore dello spot nel video. "Vought potrà anche essere internazionale adesso, ma è stata prima americana. È nata dalle mani di uomini e donne che lavorano sodo, proprio come voi, e che conoscono il valore di una giornata di lavoro onesto. Vought è più di un'azienda. È una testimonianza di ciò che gli americani possono fare insieme. Oggi salutiamo i veri eroi, quelli che mantengono il Paese sano e salvo, stappando una Turbo Rush ghiacciata per la grande partita. Alla libertà. Al football. Alla famiglia. Ai cavalli".

The Boys 4 mostrerà "la cosa più disgustosa" mai vista nella serie

The Boys 4, quando esce?

L'uscita del video precede l'attesa quarta stagione di The Boys. Si sa che arriverà nel 2024, ma al momento Amazon non ha ancora rivelato la data della première. A dicembre è stato pubblicato un trailer della nuova stagione, che ha rivelato un'anticipazione dell'ingresso nel cast della star di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan.