The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan nel cast dei nuovi episodi

L'attore Jeffrey Dean Morgan, dopo molta attesa, reciterà in The Boys 4, collaborando nuovamente con Eric Kripke.

Jeffrey Dean Morgan reciterà in The Boys 4, riuscendo così finalmente a realizzare il suo desiderio di recitare nella serie tratta dai fumetti e poter collaborare nuovamente con Eric Kripke, il creatore di Supernatural.

L'attore da tempo aveva chiesto allo showrunner di poter recitare nel progetto targato Amazon Prime Video, ma i suoi impegni avevano sempre reso impossibile riuscire nell'impresa.

Nella quarta stagione di The Boys l'attore Jeffrey Dean Morgan sarà una guest star con un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli.

L'interprete di Negan in The Walking Dead potrà quindi collaborare nuovamente con Jensen Ackles, che ha avuto la parte del malvagio Soldatino nella terza stagione di The Boys. Tra i ritorni di Supernatural c'è anche Jim Beaver che ha la parte del politico Robert Singer in The Boys.

Jeffrey ha chiesto fin dal 2020 di recitare in The Boys e anche Jared Padalecki ha svelato che vorrebbe apparire nell'irriverente show dedicato alle avventure dei Supes.

The Boys 3, recensione del finale di stagione: (Soldier) Boys and Girls

Il franchise di The Boys include anche una serie animata antologica di otto episodi, The Boys Presents: Diabolical, ora in streaming su Prime Video, oltre a Untitled Boys Spinoff, ambientato nell'unico college americano esclusivamente per supereroi adolescenti, attualmente in produzione.

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un'impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought - la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i "senza potere" e i "potentissimi".

Il cast della terza stagione di The Boys era composto da Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, The Boys è stato sviluppato dall'executive producer e showrunner Eric Kripke.