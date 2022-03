The Boys 4, Karl Urban: "Forse la gireremo entro la fine del 2022"

La terza stagione di The Boys approderà su Prime Video a giugno, ma Karl Urban già si sbilancia anticipando che The Boys 4 potrebbe entrare in lavorazione entro fine anno.

Il pubblico freme in attesa dell'arrivo dei nuovi episodi di The Boys, annunciati su Prime Video per il 3 giugno, ma Karl Urban guarda già avanti e annuncia le riprese della quarta stagione entro la fine del 2022, come riporta Variety.

The Boys 2: Karl Urban in una foto promozionale della stagione 2

Nel weekend è stato lanciato un teaser mozzafiato e iper violento di The Boys 3, ma Karl Urban, che interpreta Billy Butcher, ha anticipato un costante crescendo anche nella quarta stagione, che potrebbe essere girata nel quarto trimestre del 2022.

"Gireremo The Boys 4 fino alla fine dell'anno", ha detto l'attore durante un'intervista al SXSW Studio di Variety.

The Batman: The Boys si fa beffe del film con un irriverente poster parodia

The Boys non ha ancora avuto il via libera ufficiale per la stagione 4. Lo show è prodotto da Sony Pictures Television e Seth Rogen e Point Grey di Evan Goldberg, insieme ad Amazon che ne è anche il distributore. Mentre si attende conferma delle parole di Karl Urban da parte di Amazon, il teaser ad alto tasso di sangue e follia di The Boys 3 anticipa che nei nuovi episodi Billy Butcher, vedrà lo Hughie di Jack Quaid sempre più in difficoltà nel suo nuovo ruolo presso il Federal Bureau of Superhuman Affairs e, a sorpresa, contiene perfino un numero musicale che vede star della sequenza Karen Fukuhara, che interpreta Kimiko.