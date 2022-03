The Boys 3: il teaser trailer anticipa tutta la violenza della nuova stagione

Il teaser trailer di The Boys 3 anticipa alcune cose che vedremo nella terza stagione della serie di Amazon Prime Video. Il filmato contiene immagini cruente ed esplicite, perfettamente coerenti con lo stile che ha caratterizzato finora lo show.

A più di un anno e mezzo dal rilascio della seconda stagione, The Boys si prepara a a tornare su Prime Video con nuovi episodi. I fan della serie basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, dovranno attendere ancora fino a giugno per scoprire come si evolveranno le vicende relative a Patriota e compagni, però da qualche ora possono quantomeno godersi il primo teaser trailer della terza stagione. Il filmato in questione è stato pubblicato dall'account social di The Boys e contiene, come prevedibile, immagini cruente, ricche di azione e decisamente esplicite. Il teaser offre inoltre un primo sguardo a Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, a Crimson Countess e ai nuovi superpoteri di Billy Butcher (Karl Urban).

Ricordiamo che le riprese della terza stagione di The Boys sono terminate lo scorso settembre e, secondo quanto emerso finora, sarebbero iniziate già quelle per la stagione 4. Anche se non è stato rivelato molto sulla trama della terza stagione, sappiamo che questa introdurrà nuovi personaggi, tra cui Laurie Holden come Crimson Countess, Jensen Ackles come Soldier Boy, Sean Patrick Flannery come Gunpowder, Nick Wechsler come Blue Hawk, Miles Gaston Villanueva come Supersonic e Frances Turner come Monique. Si aggiungono al cast anche Kristen Booth, Jack Doolan e Katia Winter. Lo showrunner Eric Kripke ha parlato di una strabiliante premiere della terza stagione, definendo il primo episodio la cosa più pazza realizzata finora. Nello specifico, Kripke ha dichiarato: "Senza fare spoiler, ieri stavo lavorando al montaggio e devo dire che per la premiere stiamo facendo qualcosa che credo sia la cosa più pazza che abbiamo mai realizzato, tra le più folli che chiunque altro abbia mai fatto. Ed è sicuramente qualcosa che nessuno ha mai visto prima. Quindi tutto ciò è davvero eccitante".

La terza stagione di The Boys debutterà su Prime Video il 3 giugno 2022.