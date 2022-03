The Batman: The Boys si fa beffe del film con un irriverente poster parodia

La serie Amazon Prime Video The Boys prende di mira The Batman e gli altri cinecomic sull'Uomo Pipistrello con una serie di poster parodia con tanto di gesto osceno incorporato.

L'hit Amazon Prime Video The Boys prende di mira The Batman e gli altri film sull'Uomo Pipistrello lanciando una serie di poster che fanno la parodia delle vere locandine con tanto di dito medio incorporato.

Basato sull'omonima serie di fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys si svolge in un mondo squilibrato, anche se realistico, in cui i supereroi hanno abbracciato lo status di celebrità e, il più delle volte, sono l'equivalente di politici corrotti. La serie fa satira su famosi supereroi Marvel e DC come Capitan America, Superman e, naturalmente, Batman.

L'account Twitter ufficiale di The Boys ha diffuso una serie di poster dedicati ai personaggi della serie facendosi beffe dei film su Batman a partire dal recentissimo The Batman. Nel poster che scimmiotta la locandina del film con Robert Pattinson vediamo Kimiko intenta a fare il dito medio nei panni di "The Female", Frenchie rievoca Batman: The Animated Series e Latte Materno propone la sua miglior imitazione del Batman di Michael Keaton.

Grande è l'attesa per il ritorno di The Boys. La terza stagione approderà su Prime Video il 3 giugno. Nell'attesa i fan possono godersi lo spinoff animato The Boys Presents: Diabolical.