The Boys 4, nuove aggiunte al cast della serie Amazon: tutte le novità

La terza stagione di The Boys si è appena conclusa, ma già si pensa alla numero 4 in casa Amazon Prime Video. Ogni nuovo corso, come è naturale che sia, porta con sé inediti personaggi e interpreti, e due di loro sono stati annunciati proprio nelle ultime ore.

Susan Heyward (Orange Is The New Black) e Valorie Curry (The Following) si aggiungono infatti al cast della prossima stagione di The Boys nei panni di due nuovi supereroi, mentre l'interprete di Ryan, Cameron Crovetti, è stato promosso a series regular, sintomo di una sua maggiore presenza e crescente importanza nella storia.

"Un po' di super news per voi sulla stagione 4: unitevi a noi nel congratularci con il nostro ragazzo preferito Cameron Crovetti per la sua promozione a series regular e nel dare un caloroso benvenuto nella famiglia di The Boys a @susanheyward nei panni di Sister Sage e @valoriecurry in quelli di Firecracker" si legge in un post dell'account Twitter ufficiale di The Boys.

E il co-creatore e showrunner della serie Eric Kripke commenta ricondividendo il post: "Questi nuovi supereroi sono tra i migliori e più folli che abbia mai scritto per The Boys, Li amerete. E per amare intendo che ne sarete assolutamente inorriditi e anche un po' nauseati. BENVENUTI NELLA NOSTRA FAMIGLIA!".

E voi, quanto hype avete per i nuovi episodi?