The Boys 3: un lungo teaser svela cosa è successo dopo il finale della stagione 2

Il primo teaser di The Boys 3 era un po' diverso da ciò che ci saremmo aspettati. Amazon ha diffuso infatti un video lungo cinque minuti, proveniente dal fictional Vought News Network, in cui viene riepilogato cosa è successo dopo il cliffhanger della stagione 2.

L'adattamento di Amazon Prime Video della serie di fumetti satirici di Garth Ennis e Darick Robertson conserva la carica rivoluzionaria dell'originale tanto da imporsi presto tra i fan come una delle serie più amate. Al momento, la terza stagione di The Boys è in lavorazione in Canada e si attende di conoscere la data di uscita dei nuovi episodi.

La seconda stagione di The Boys si è conclusa con la rivelazione che la deputata Victoria Neuman (Claudia Doumit) non è così di buon cuore come tutti credevano. Invece, possiede i suoi superpoteri e li ha usati per far saltare in aria le teste per tutta la stagione. A rendere questa rivelazione ancora più inquietante è il fatto che Hughie (Jack Quaid) è stato visto chiedere a Neuman un lavoro. Altrove, Patriota (Antony Starr) è ai suoi minimi storici dopo aver perso la fidanzata Stormfront (Aya Cash) ed essere stato picchiato dalle altre donne dei Sette, mentre i Boys si sono sciolti.

A colmare i gap che ci separano dai nuovi eventi narrati in The Boys 3, Vought International ha postato un video del Vought News Network, sorta di parodia di Fox News. Il segmento, intitolato "Seven on 7", vede il conduttore Cameron Coleman spiegare cosa è accaduto a tutto il team, da Patriota alla Church of the Collective.

Perché The Boys e Invincible si assomigliano

EW ha anticipato che questo è il primo di una serie di video VNN dedicati alla terza stagione di The Boys, che aiuteranno a colmare il divario tra le stagioni con nuovi dettagli sulla storia. Inoltre svela che l'attore Matthew Edison (che interpreta Cameron Coleman) apparirà nella terza stagione. Da quanto apprendiamo dal primo video, Patriota si sta nascondendo dopo la sua imbarazzante sconfitta alla fine della stagione 2. Si spiega, inoltre, che il pubblico è ancora beatamente inconsapevole delle tendenze omicide di Neuman, ma sa che Hughie sta lavorando con lei. L'indignazione di Coleman all'assunzione di Hughie sembra il riflesso perfetto di stazioni come Fox News. Questo, così come lo spot di OurSheet (una parodia di MyPillow), prosegue la serie di ammicchi all'attualità contenuti in The Boys, in attesa del prossimo video VNN.