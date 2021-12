The Boys 3 esplorerà la Vought negli anni '60, '70 e '80

Alla fine della seconda stagione di The Boys abbiamo avuto un'anteprima della storia di Vought Enterprises e della creazione del composto V, che trasforma le persone normali in supereroi. The Boys 3 esplorerà in dettaglio la storia della Vought negli anni '60, '70 e '80.

The Boys: Dominique McElligott, Antony Starr nella prima stagione

Finora la serie The Boys si è principalmente basata sulle attuali proprietà dei fumetti, ma lo showrunner Eric Kripke ha recentemente dichiarato a The Illuminerdi che i fan presto potrebbero scoprire alcune novità sui Super del passato nei nuovi episodi in arrivo quando la serie tornerà su Amazon Prime Video nel 2022:

The Boys: Antony Starr in una scena della serie

"Ci sono un sacco di nuovi personaggi in arrivo. e poi ci sono quelli che giuà amate. Penso che tutti abbiano cose incredibili da fare. Intendo dire che la terza stagione è divertente perché non riguarda solo Soldier Boy, ma riguarda la squadra di cui faceva parte che si chiama Payback. E Laurie Holden interpreta Crimson Countess e ci sono un sacco di altri eroi che sono fantastici. Quindi scoprirete chi erano i Sette prima dei Sette. E com'era la vita per la Vought? Nella storia di Vought com'era negli anni '60, '70 e '80? Scavare nel passato dei personaggi è stato molto divertente".

Nella nuova stagione, i fan faranno la conoscenza di un sacco di nuovi personaggi, la maggior parte dei quali membri del team di supereroi Payback. La perfida Stormfront (Aya Cash), che si è unita ai Sette nella stagione 2, è stata una parte importante di Payback nei fumetti. Alla fine della stagione 2, è stato rivelato che era la prima supereroina, la moglie di Vought, piuttosto anziana e una convinta nazista. Ora conosceremo alcuni dei suoi vecchi compagni, tra cui Soldier Boy (Jensen Ackles), che è una sorta di parodia di Capitan America ed è uno dei più vecchi supereroi della Vought.

The Boys "risponde" alla Marvel e propone la sua versione di What If...? (FOTO)

Circa un mese fa, Eric Kripke ha dichiarato a Variety che Soldier Boy era essenzialmente "Patriota prima di Patriota". Sembra anche che faranno di Payback un gruppo di supereroi che precede i Sette e forse ne è stato il precursore, modificando così il fumetto originale in cui tutti i membri di Payback sono supereroi a cui non è stato permesso di unirsi ai Sette in primo luogo, quindi si sono mossi in maniera indipendente.

In attesa di conoscere la data di uscita di The Boys 3, le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.