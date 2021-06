The Boys 3: Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler e Miles Gaston Villanueva nel cast

Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler e Miles Gaston Villanueva, rispettivamente, Supersonic, Gunpowder e Blue Hawk sono i nuovi Super di cui faremo la conoscenza in The Boys 3.

Amazon ha svelato l'arrivo nel cast di The Boys 3 di tre volti nuovi: Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler e Miles Gaston Villanueva saranno, rispettivamente, Supersonic, Gunpowder e Blue Hawk, tre nuovi Super che affiancheranno l'altra preannunciata new entry, il Soldier Boy di Jensen Ackles.

Miles Gaston Villanueva, noto per il ruolo in Law & Order True Crime: The Menendez Murders, interpreterà Supersonic, che dovrebbe essere un ex-boyfriend della Starlight di Erin Moriarty.

Nick Wechsler, noto per i ruoli in Chicago P.D. e Revenge, interpreterà Blue Hawk, personaggio di cui non sappiamo molto.

Quanto a Sean Patrick Flanery, interpreterà Gunpowder, eroe dedito all'uso di armi da fuoco. I tre personaggi sono originali, il che significa che non hanno una base nella serie di fumetti originale. È anche possibile che i tre Super possano far parte della vecchia squadra di supereroi di Soldier Boy, ma questa per adesso è solo una supposizione.

La terza stagione di The Boys, irriverente sguardo sul mondo dei supereroi e sulle implicazioni politiche dei loro comportamenti, è in lavorazione in Canada. Nel cast Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, and Karl Urban along with Erin Moriarty, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Claudia Doumit e Colby Minifie sono stati promossi a regular della serie, con la new entry Jensen Ackles nei panni del celebre Soldier Boy e Katia Winter in quelli di Little Nina.

Le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.