The Boys 3: "Nella premiere c'è la cosa più folle che chiunque abbia mai fatto"

Conto alla rovescia in attesa del debutto di The Boys 3 su Amazon Prime Video. Lo showrunner Eric Kripke torna ad alimentare l'hype promettendo "la cosa più folle che chiunque abbia mai fatto" nella premiere.

The Boys: una scena della serie

Ecco cosa ha dichiarato Erik Kripke a Deadline: "Senza rivelare spoiler, ieri ero in sala di montaggio. Stiamo lavorando alla premiere della terza stagione che non solo penso sia la cosa più pazza che abbiamo mai fatto, ma è la cosa più pazza che chiunque abbia mai fatto. Forse non funzionerà, chissà. Ma sono inebriato da questa gag, ed è certamente qualcosa che nessuno ha mai visto prima, probabilmente per una buona ragione. Quindi tutto questo è davvero eccitante".

È stato precedentemente confermato che la terza stagione includerà la famigerata trama di Herogasm, scandaloso episodio dei fumetti originali che coinvolge un'orgia di supereroi, di certo non è qualcosa che vedresti mai in un film Marvel o DC. Ma non è questa la follia a cui fa riferimento lo showrunner, visto che Herogasm sarà adattato nel sesto episodio della terza stagione.

La terza stagione di The Boys, irriverente sguardo sul mondo dei supereroi e sulle implicazioni politiche dei loro comportamenti, è in lavorazione in Canada. Nel cast Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, and Karl Urban along with Erin Moriarty, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Claudia Doumit e Colby Minifie sono stati promossi a regular della serie, con la new entry Jensen Ackles nei panni del celebre Soldier Boy e Katia Winter in quelli di Little Nina.

In attesa della data di uscita della terza stagione di The Boys, le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.