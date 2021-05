The Boys 3: Jensen Ackles e il suo look da Soldier Boy in una foto dal set

Jensen Ackles torna a mostrare il suo nuovo look, probabilmente legato al personaggio di Soldier Boy, in una foto dal set di The Boys 3; la serie Amazon è attualmente in fase di ripresa in Canada.

Jensen Ackles torna a pubblicare una nuova foto dal set di The Boys 3 che rivela il suo nuovo look irsuto necessario per il personaggio che gli è stato affidato, il popolare Soldier Boy.

Nell'attesa di conoscere in dettaglio il costume di Soldier Boy, Jensen Ackles ha svelato un dietro le quinte che lo vede fuoti dal trailer di Soldier Boy. Anche il creatore dello show Eric Kripke ha condiviso la foto invitando i fan a "tenersi forte" in vista dell'arrivo di Soldier Boy.

In precedenza, lo stesso Jensen Ackles ha svelato un dettaglio che accomuna Soldier Boy e Dean Winchester, personaggio interpretato nella longeva serie Supernatural, anch'essa firmata da Eric Kripke.

La terza stagione di The Boys, irriverente sguardo sul mondo dei supereroi e sulle implicazioni politiche dei loro comportamenti, è in lavorazione in Canada. Le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.