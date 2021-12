The Boys 3: Nick Wechsler è Blue Hawk in una foto e un video promozionali

Amazon Prime Video ha condiviso online una foto e un video promozionali di The Boys 3, svelando il look di Blue Hawk.

In The Boys 3 ci saranno alcuni nuovi arrivi tra cui quello di Blue Hawk, personaggio affidato all'attore Nick Wechsler e di cui online è stata condivisa una foto promozionale.

Amazon Prime Video ha inoltre pubblicato un video del finto programma Seven on 7, programma ideato dalla malvagia organizzazione Vought.

The Boys: Nick Wechsler in una foto della serie

Nel filmato promozionale della terza stagione di The Boys si loda il coinvolgimento di Queen Maeve (Dominique McElligott) con delle attività benefiche a favore delle comunità LGBT, si infanga il nome di Gecko (David Thompson) e si svela che l'eroe patriotico Blue Hawk sarà il nuovo volto dei prodotti 4 Freedom,

Nel cast della terza stagione di The Boys, oltre a Laurie Holden, ci saranno nuovi arrivi nel cast che comprendono Jensen Ackles, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston Villanueva.

Nella nuova stagione, i fan faranno la conoscenza di un sacco di nuovi personaggi, la maggior parte dei quali membri del team di supereroi Payback. La perfida Stormfront (Aya Cash), che si è unita ai Sette nella stagione 2, è stata una parte importante di Payback nei fumetti. Alla fine della stagione 2, è stato rivelato che era la prima supereroina, la moglie di Vought, piuttosto anziana e una convinta nazista. Ora conosceremo alcuni dei suoi vecchi compagni, tra cui Soldier Boy (Jensen Ackles), che è una sorta di parodia di Capitan America ed è uno dei più vecchi supereroi della Vought.

