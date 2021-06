The Boys 3: Jensen Ackles svela il costume completo di Soldier Boy

The Boys: Jensen Ackles con indosso il costume di Soldier Boy

Dopo l'anticipazione di ieri, Amazon Prime Video svela un'immagine di Jensen Ackles con indosso il costume completo di Soldier Boy, storico personaggio dei fumetti che farà il suo ingresso nella terza stagione di The Boys.

"Soldier Boy è il cattivo originale", ha dichiarato la costumista Laura Jean Shannon. "Il nostro obiettivo era quello di evocare un'epoca passata di mascolinità e grinta. Con quel pedigree ci siamo tuffati a capofitto nella creazione di un look tutto americano fondata sulla praticità di un soldato unita a una forte dose di spavalderia da cowboy della vecchia scuola. Sapevamo che l'attore doveva avere l'aspetto e le qualità di Steve McQueen con un atteggiamento alla John Wayne. Fortunatamente Jensen Ackles incarna tutto questo".

La terza stagione di The Boys, irriverente sguardo sul mondo dei supereroi e sulle implicazioni politiche dei loro comportamenti, è in lavorazione in Canada. Nel cast Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, and Karl Urban along with Erin Moriarty, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Claudia Doumit e Colby Minifie sono stati promossi a regular della serie, con la new entry Jensen Ackles nei panni del celebre Soldier Boy e Katia Winter in quelli di Little Nina.

Le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.