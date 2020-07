The Boys 3: Jeffrey Dean Morgan reciterà nella serie Amazon?

The Boys 3 potrebbe avere nel proprio cast Jeffrey Dean Morgan e a rivelarlo è stato il creatore e showrunner Eric Kripke che ha risposto a un tweet dell'attore con cui si era proposto per un'eventuale apparizione.

L'attore ha già collaborato in passato con il produttore in occasione di Supernatural, show in cui ha avuto il ruolo del padre dei fratelli Winchester.

Eric Kripke, intervistato da Collider, ha ora svelato di aver parlato con Jeffrey Dean Morgan della possibilità che reciti nella terza stagione di The Boys: "Dobbiamo coordinarci perché recita in The Walking Dead, quindi ha un'altra casa".

Lo showrunner della serie Amazon ha però sottolineato: "Abbiamo già parlato di un ruolo e potrebbe esserci la possibilità di parlarne di un altro. Ma stiamo mandandoci dei messaggi per cercare di capire come poterlo far partecipare allo show. Non penso che si tratti di un accordo già raggiunto, ma c'è la volontà e stiamo entrambi parlandone".

The Walking Dead 'Look at the Flowers': una foto di Jeffrey Dean Morgan

The Boys tornerà sugli schermi di Amazon Prime Video dal 4 settembre ed è una serie televisiva ideata da Eric Kripke, basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Alla base c'è l'idea che non tutti i supereroi usino i loro poteri con criterio e per fare del bene, ma che alcuni lo utilizzino per fini poco nobili se non illegali. Ma a tenerli a bada ci pensa un gruppo speciale: i The Boys appunto, ma le cose non sono semplici come è facilmente intuibile.

Il cast è composto da Karl Urban nei panni di Billy Butcher, leader dei Boys che ha una missione personale da compiere. Con lui Jack Quaid è "Wee" Hughie, Karen Fukuhara è The Female, Laz Alonso interpreta Mother's Milk e Tomer Capon è Frenchie.

La serie, coprodotta con Sony Pictures Television Studios, è stata scritta e creata dallo showrunner Eric Kripke e tra i produttori figurano gli autori di Preacher Evan Goldberg e Seth Rogen.