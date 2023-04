The Boys 3, Eric Kripke rivela: "La scena finale con Patriota è stata ispirata a Donald Trump"

Lo showrunner di The Boys ha parlato nel dettaglio della controversa e violenta scena con Patriota, vista nella terza stagione, e di come sia stata ispirata.......a Donald Trump!

The Boys non ha mai avuto timore di fare dei paragoni con il mondo reale e lo ha dimostrato anche nella terza stagione, violenta come al solito.

Il cinismo di Patriota

In una delle scene clou vediamo il personaggio di Patriota, interpretato da Anthony Starr, uccidere una persona tra la folla con la sua visione laser. Il leader dei Sette pensava che il pubblico avrebbe rivoltato contro di lui, ma in realtà lo ha applaudito ancor più di prima. Il tutto sotto gli occhi del figlio Ryan.

A quanto pare la scena sarebbe stata ispirata nientemeno che all'ex presidente degli USA Donald Trump. "Si tratta di un concetto portato all'estremo, ovvero che più cose orribili i leader pubblici facciano e maggiore è il consenso che ricevono. C'era un detto, molto popolare, secondo cui Donald Trump avrebbe potuto benissimo uccidere un tizio sulla Fifth Avenue e non avrebbe ugualmente perso i suoi sostenitori. Quindi ci siamo detti ok facciamolo, mostriamo Patriota che uccide qualcuno sulla Fifht Avenue e mostriamo la reazione della folla" ha dichiarato lo showrunner Eric Kripke ai microfoni di Variety.

The Boys, tutto pronto per la quarta stagione

Dopo l'incredibile successo ottenuto dalle prime tre stagioni era inevitabile che Amazon rinnovasse The Boys anche per una quarta. Le riprese si sono ufficialmente concluse nei giorni scorsi ed è già stato confermato che non sarà l'ultima. Tra le new entry del cast Jeffrey Dean Morgan in un ruolo ancora misterioso. The Boys 4 arriverà nei prossimi mesi su Prime Video.