The Boys 3, Antony Starr: "Farà uscire di testa i fan"

Antony Starr ha anticipato che i fan andranno fuori di testa quando vedranno la terza stagione di The Boys. In una recente intervista con TVLine, l'attore ha affermato che l'imminente terza stagione della serie è la sua preferita in assoluto esclamando: "Oh, mio ​​Dio, la stagione 3 è senza dubbio una delle stagioni della TV più divertenti con cui ho avuto la fortuna di essere coinvolto!"

The Boys: una scena della serie

"Sono sempre curioso di vedere cosa si inventeranno quei pazzi degli sceneggiatori", ha specificato Antony Starr, che nella serie Amazon Prime Video interpreta Patriota.

La nuova stagione promette di introdurre una serie di trame e personaggi, tra cui l'attore di Supernatural Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy e Laurie Holden di The Walking Dead nei panni della Crimson Countess, insieme ad altri volti nuovi. Tra i personaggi originali creati appositamente per lo spettacolo, troveremo Sean Patrick Flannery nel ruolo di Gunpowder, Nick Wechsler in quello di Blue Hawk e Miles Gaston Villanueva nei panni di Supersonic.

Starr è entusiasta di essere incluso nella produzione in continua evoluzione tanto da affermare: "È una bella sensazione, pur essendo arrivati alla terza stagione, essere ancora sorpresi ed emozionati ogni volta che giriamo una pagina dello script. Tutto quello che posso dire è che credo che i fan usciranno di testa per la terza stagione. Mi sono divertito moltissimo nella seconda stagione. Credo che abbiamo compiuto una vera impresa portando lo show al livello successivo con la stagione 2 e adesso ci espanderemo ulteriormente."

The Boys 3: "Nella premiere c'è la cosa più folle che chiunque abbia mai fatto"