The Boys 2: Giancarlo Esposito festeggia il punteggio su Rotten Tomatoes (VIDEO)

Giancarlo Esposito, interprete di Stan Edgar in The Boys 2, ha condiviso un video sui social nel quale festeggia il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes dalla serie tv di Amazon Prime Video, un bel 98% di commenti positivi.

You say tomato, I say #TheBoysTV. 98% Rotten Tomatoes! 🍅 Pubblicato da Giancarlo Esposito su Sabato 5 settembre 2020

La seconda stagione di The Boys ha debuttato soltanto un giorno fa su Amazon Prime Video ma i commenti entusiasti e le recensioni positive circolate nelle scorse ore hanno dimostrato quanto i nuovi episodi della serie tv siano riusciti a ripagare le aspettative di tutti coloro che, oltre un anno fa, hanno iniziato ad appassionati alla vicende di Hughie, Butcher ed i Seven.

Ad ulteriore testimonianza di ciò, è giunto il risultato registrato su Rotten Tomatoes, il sito web che si occupa di aggregare recensioni riguardanti film e serie TV. Sulla piattaforma, infatti, The Boys 2 riporta il 98% di commenti positivi: una percentuale notevole, della quale Eric Kripke (ideatore dello show) e compagni non possono che essere fieri. Ad essere fiero è, sicuramente, Giancarlo Esposito, attore che nella prima stagione della serie Amazon abbiamo visto solo in brevi frangenti ma che nei nuovi episodi sarà più presente e decisivo. L'interprete di Stan Edgar, CEO della multinazionale Vought American, ha infatti condiviso sui social un video tanto breve quanto divertente, attraverso il quale festeggia il punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes.

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

L'attore statunitense, che ritroveremo con maggior frequenza anche nella seconda stagione di The Mandalorian, ha scherzato sul nome del celebre sito web: "tomatoes" significa infatti "pomodori" ed ecco spiegato il motivo per cui, nel filmato, Giancarlo Esposito ha in mano un vassoio pieno di deliziosi ortaggi rossi. Certo, non sono 98 come i punti percentuali guadagnati da The Boys 2, ma rendono sicuramente l'idea dell'entusiasmo suscitato dal risultato ottenuto in così poco tempo dai nuovi episodi della serie tv. "Voi dite Pomodori (Tomatoes) io dico The Boys" ripete Esposito nel video, invitando le persone a seguire e sostenere lo show che lo vede protagonista.

Ricordiamo che The Boys è una serie televisiva statunitense basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Nel cast troviamo Karl Urban (Butcher), Jack Quaid (Hughie), Antony Starr (Patriota), Erin Moriarty (Starlight), Dominique McElligott (Queen Maeve), Jessie Usher (A-Train), Laz Alonso (Latte Matern), Chace Crawford (Abisso), Karen Fukuhara (Kimiko), Tomer Kapon (Frenchie) e Aya Cash (Stormfront). Al momento sono disponibili su Amazon i primi tre episodi della seconda stagione: i restanti cinque saranno rilasciati a cadenza settimanale.