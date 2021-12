The Book of Boba Fett: il trailer suggerisce che la serie colmerà una grande lacuna nel canone di Star Wars

Un nuovo trailer di The Book of Boba Fett lascia intendere che la serie Disney+ colmerà una grande lacuna nel canone di Star Wars.

Un nuovo trailer di The Book of Boba Fett suggerisce che la prossima serie Disney+ colmerà una grande lacuna nella timeline del canone di Star Wars. I precedenti trailer di The Book of Boba Fett si basavano pricipalmente sulla storia di Boba Fett (Temuera Morrison) e Fennec Shand (Ming-Na Wen) che tentano di conquistare l'impero di Jabba The Hutt, dopo la caduta dell'Impero e gli eventi di The Mandalorian.

Il nuovo trailer diffuso via social è molto più focalizzato sull'inquadrare il viaggio di Boba verso il trono degli inferi, con molti suggerimenti che anticipano come il personaggio abbia potuto sfuggire alla morte la morte dopo Il ritorno dello Jedi. Nel film Boba Fett sembra perire in battaglia dopo essersi schiantato contro il galeone di Jabba, finendo dritto dentro le fauci del mostruoso Sarlacc.

Il modo in cui Boba Fett sia sfuggito al Sarlacc ha rappresentato una delle leggende di Star Wars da quando i fan hanno iniziato a inventare le proprie teorie negli anni '80, dopo l'uscita de Il ritorno dello Jedi. L'Universo Espanso di Star Wars non canonico è stato il primo a tirare fuori Boba Fett dalla fossa rivelando che in realtà era sopravvissuto al mostro di sabbia; quella versione del personaggio è stata catturata da un Jawa, che lo ha scambiato per un droide, e ha perso temporaneamente la memoria per poi diventare un leader mandaloriano che aiutò la Repubblica in una guerra contro gli alieni invasori. Boba Fett ha persino addestrato la figlia di Han Solo a uccidere suo fratello gemello, che si era ribellato ai Sith. Il nuovo canone Disney di Star Wars ha accantonato tutti questi ricchi retroscena, ma ci sono ancora molte idee per il franchise "prese in prestito" dall'Universo Espanso quindi tutte le vie sono aperte.

Scopriremo i dettagli della sorte toccata a Boba Fett a partire dal 29 dicembre, quando The Book of Boba Fett approderà su Disney+.