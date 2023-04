The Mandalorian 3, Temuera Morrison sull'assenza di Boba Fett: "Nessuno mi ha chiamato"

Si è conclusa di recente, tra non poche polemiche, la terza stagione di The Mandalorian. I fan sono rimasti alquanto delusi dall'episodio finale, considerato molto sottotono rispetto a quanto la serie Disney+ aveva abituato in passato. Tra le grandi assenze c'è stata quella del Boba Fett di Temuera Morrison, visto per l'ultima volta nella serie a lui dedicata The Book of Boba Fett.

Dove è finito Boba Fett?

A motivare la sua assenza ci ha pensato proprio Morrison, di recente ospite al SUPANOVA ComicCon & Gaming: "Dovevo far parte della terza stagione di The Mandalorian, ma nessuno mi ha chiamato. Mi trovavo in Nuova Zelanda e aspettavo che il mio telefono squillasse, ma non è successo. Quel Mando lì, quel tizio ha rubato alcune pagine del mio libro. Ma non potevo dire nulla, non sono lo scrittore dello show".

Staremo a vedere se Boba Fett tornerà in qualche modo nella quarta stagione di The Mandalorian di cui al momento non si sa ancora nulla. Le storie del MandoVerse, come è stato ribattezzato dai fan di Star Wars, culmineranno poi in un grande crossover cinematografico diretto da Dave Filoni. L'annuncio è avvenuto in occasione della Star Wars Celebration 2023, tenutasi dal 7 al 10 aprile a Londra.

The Mandalorian 3, una conclusione basilare

La storia si è conclusa nel modo più semplice possibile, con Din Djarin che ha adottato formalmente Grogu. Agli spettatori, però, è sembrato un po' poco, considerato che la prossima serie in arrivo, Ahsoka, debutterà ad agosto e non vi sono stati altri riferimenti nel finale.