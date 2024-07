The Book of Boba Feet, Temuera Morrison: "The Mandalorian ha rubato un episodio della mia serie"

Dopo essere diventato leggendario nella trilogia classica di Star Wars, il personaggio di Boba Fett è ricomparso in scena durante The Mandalorian per poi ottenere un suo show in The Book of Boba Fett. Tuttavia, Temuera Morrison si è lamentato per l'irruzione di Din Djarin e Grogu nella sua serie.

La serie interamente dedicata a Boba Fett è ampiamente considerata una delusione dai fan, e proprio quell'episodio dedicato al Mandaloriano - che includeva le apparizioni di Luke Skywalker e Ahsoka Tano - mise gravemente in ombra il cacciatore di taglie protagonista.

Parlando al recente MCM Comic Con di Londra, Morrison, che aveva già criticato l'irruzione in The Book of Boba Fett da parte di The Mandalorian, ha affermato di ritenere che il favore debba essere ripagato in futuro.

The Book of Boba Fett: i protagonisti in una scena

Boba Fett apparirà in The Mandalorian & Grogu?

"In realtà mi piacerebbe che il mio personaggio comparisse in The Mandalorian, magari nella fortezza di Mando o qualcosa del genere, e che entrasse lì e lo prendesse a calci nel sedere", ha scherzato con i fan. "Come ha fatto lui, che è entrato nel mio show e ne ha rubato un episodio. Mi piacerebbe fare la stessa cosa".

Star Wars: The Mandalorian & Grogu sarà il primo film del nuovo ciclo, ecco quando uscirà

Al momento, The Mandalorian non è stato confermato per una quarta stagione, in quanto è in arrivo il film The Mandalorian & Grogu. Magari, potremmo vedere Boba Fett nel corso della pellicola in arrivo al cinema..

Durante lo stesso evento, l'interprete dell'Armaiola Emily Swallow ha confermato che durante la post-produzione sono state apportate importanti modifiche ai suoi dialoghi in The Book of Boba Fett.