The Blacklist: la serie rinnovata per la stagione 10

The Blacklist è stato confermato per la stagione 10 da NBC, come ha confermato il protagonista e produttore James Spader, che tornerà in questi nuovi episodi che prossimamente andranno in onda.

The Blacklist: James Spader in una immagine promozionale della serie

NBC, quindi, ha rinnovato il dramma di spionaggio The Blacklist per la decima stagione. L'annuncio è stato fatto da James Spader durante un'apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, pochi giorni prima del ritorno dello show da una pausa di un mese. La decisione arriva nonostante l'abbandono della serie da parte dell'ex co-protagonista di James Spader, Megan Boone, e del creatore della serie e co-showrunner Jon Bokenkamp, prima della produzione della stagione in corso.

Nei due anni successivi alla morte di Elizabeth Keen (Megan Boone), Raymond Reddington di Spader e i membri della Task Force dell'FBI si sono sciolti: le loro vite ora sono cambiate in modi inaspettati e non si sa dove si trovi Reddington. Trovandosi a un bivio, uno scopo comune li costringe a rinnovare la loro missione originale: abbattere i Blacklister pericolosi, viziosi ed eccentrici.

Per la NBC, The Blacklist resta una garanzia: i nove episodi della nona stagione hanno registrato una media di 5,05 milioni di spettatori, secondo le statistiche. Inoltre, la NBC afferma che lo streaming e le piattaforme digitali portano il pubblico a oltre 9 milioni per episodio, tre volte di più rispetto ai suoi 3,14 milioni di spettatori nello stesso giorno.

Nel cast tornano anche Diego Klattenhoff, Amir Arison, Hisham Tawfiq, Laura Sohn e Harry Lennix.