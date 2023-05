The Blacklist: la vera identità di Raymond Reddington sarà svelata nel finale

A detta della regista di The Blacklist, la reale identità di Raymond Reddington, il protagonista interpretato da James Spader, sarà confermata dal finale di serie, che andrà in onda il prossimo luglio.

Dopo aver mostrato ai fan l'ultimo giorno di riprese della stagione 10 di The Blacklist, alla regista Christine Gee è stato chiesto su Instagram se la vera identità di Reddington sarà rivelata entro la fine della stagione conclusiva. Secondo Gee, lo show potrebbe aver già risposto a questo mistero, ma ciò non significa che non ci saranno altri indizi prima della fine.

"Se avete prestato molta attenzione alle cose che Red dice, allora lo sapete già. Ma ci sarà uno scambio nell'episodio finale che lo confermerà indirettamente".

Elizabeth Keen era il personaggio più interessato a scoprire chi fosse veramente Raymond Reddington. Voleva capire perché lui tenesse così tanto a lei e se fosse il suo vero padre. Dopo la morte di Elizabeth nel finale dell'ottava stagione, l'interesse sulla vera identità di Reddington è diminuito in modo significativo. Ci sono personaggi ancora vivi in The Blacklist che potrebbero scoprire la verità, ma non avranno lo stesso impatto di quando Elizabeth era viva.

Come suggerito da Gee, chi ha prestato attenzione a ciò che Reddington ha detto nel corso della serie conosce già la verità. La teoria prevalente è che Reddington sia in realtà la madre di Elizabeth ed ex agente dei servizi segreti del KGB Katarina Rostova, sottopostasi a un complicato intervento di chirurgia plastica per assomigliare al suo ex.