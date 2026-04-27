The Big Bang Theory, prime immagini e finestra d'uscita dello spin-off con Stuart

Il nuovo spin-off avrà per protagonista Stuart, il gestore della fumetteria preferita di Sheldon Cooper, e dei suoi amici in una missione per salvare l'universo

La serie The Big Bang Theory sta per inaugurare il proprio multiverso. Kevin Sussman, Lauren Lapkus, Brian Posehn e John Ross Bowie, saranno infatti i protagonisti dello spin-off Stuart Fails to Save The Universe.

Gli attori si sono riuniti domenica sul palco della convention CCXP di Città del Messico per annunciare nuovi entusiasmanti dettagli sulla serie. Nel frattempo, HBO Max ha diffuso le prime immagini della serie che potete visualizzare di seguito.

Stuart Fails to Save The Universe, i protagonisti in una scena

Cosa racconta il nuovo spin-off di The Big Bang Theory

La storia di Stuart Fails to Save the Universe segue Stuart Bloom, proprietario di un negozio di fumetti, che ha il compito di ripristinare la realtà dopo aver rotto un dispositivo costruito da Sheldon e Leonard, provocando accidentalmente un Armageddon multiversale.

Stuart è aiutato in questa missione dalla sua ragazza Denise, dall'amico geologo Bert e dal fisico quantistico/vero rompiscatole Barry Kripke. Lungo il percorso, incontrano le versioni provenienti da universi alternativi dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare in The Big Bang Theory. Come suggerisce il titolo, le cose non andranno per il verso giusto".

Stuart Fails to Save The Universe, una scena dallo spin-off

Il cast al completo di Stuart Fails to Save the Universe

Come già accennato, Sussman riprende il ruolo di Stuart, che ha interpretato per 11 stagioni di The Big Bang Theory, alternandosi tra il ruolo di personaggio ricorrente e quello di membro del cast fisso.

Lapkus torna nei panni di Denise, apparsa solo nelle ultime due stagioni della serie madre. Il personaggio di Barry interpretato da Bowie, uno dei personaggi ricorrenti più amati e odiati di BBT, è apparso per lo stesso periodo di Stuart, mentre Posehn ha interpretato Bert nelle stagioni 6-7 e 10-12.

Sebbene Sheldon (Jim Parsons) e Leonard (Johnny Galecki) siano citati nella trama, nessun altro membro del cast originale della serie, è stato confermato per lo spin-off. Stuart Fails to Save the Universe ha inoltre scritturato l'attore Ryan Cartwright e Josh Brener per due ruoli secondari.

Stuart Fails to Save The Universe, il cast nella fumetteria

Quando esce in streaming il nuovo spin-off di The Big Bang Theory

Stuart Fails to Save the Universe, che segue il proprietario del negozio di fumetti interpretato da Sussman e i suoi inseparabili amici in un "Armageddon multiversale", debutterà in streaming su HBO Max a luglio. Inoltre, il tema principale della serie sarà composta da nientemeno che Danny Elfman.