The Big Bang Theory, fermi tutti: lo spin-off incentrato su Stuart sarà "pieno di CGI"

Aspettatevi grandi effetti speciali in Stuart Fails to Save the Universe, l'ultima novità tratta da The Big Bang Theory e attualmente in fase di sviluppo alla HBO Max sotto la guida di Chuck Lorre, Bill Prady e dello sceneggiatore Zak Penn (The Avengers).

Parlando al Banff World Media Festival in Alberta, Canada, Lorre ha fornito alcune informazioni sulla serie, tra cui il fatto che lui, Penn e Prady hanno già scritto dieci episodi. Il progetto televisivo della Warner Bros. è ancora in fase di sviluppo e non è ancora stato formalmente approvato da HBO Max, anche se è molto probabile che il via libera arrivi a breve.

"C'è molta CGI", ha rivelato Lorre. "C'è un sacco di roba tecnica speciale che - sapete, per me nella mia carriera, il massimo della produzione era costituito da due persone sedute su un divano a bere caffè! Questo è diverso. Si tratta di cercare di incorporare un po' di quel mondo di fantascienza/fantasy in una serie comedy. E sono completamente fuori dal mio elemento, che è quello che volevo. Ed è quello che speravo di fare, qualcosa con cui non avevo esperienza. E che forse potrò imparare strada facendo".

Quali personaggi faranno ritorno da The Big Bang Theory?

Jim Parsons, Kaley Cuoco e Kevin Sussman in una scena dell'episodio The Hofstadter Isotope di The Big Bang Theory

Quando è stato fatto notare che la DC si trova alla porta accanto, nel lotto della Warner Bros, Lorre ha ammesso che il team di Stuart ha avuto uno scambio un po' spiacevole con loro di recente. "Sì, abbiamo avuto una discussione con loro di recente: sono molto protettivi nei confronti di Lanterna Verde", ha detto. "Noi prendiamo in giro Lanterna Verde per tutto il tempo. Anche quando avevo 10 anni, sapevo che faceva schifo!".

Kaley Cuoco e Kevin Sussman in una scena dell'episodio The Hofstadter Isotope di The Big Bang Theory

Stuart Fails to Save the Universe è interpretato da Kevin Sussman, che riprenderà il ruolo del proprietario del negozio di fumetti Stuart Bloom da The Big Bang Theory. A bordo ci sono anche Brian Posehn, che è apparso nella serie madre nel ruolo di Bert Kibbler, un geologo della Caltech; Lauren Lapkus, che ha interpretato Denise, la vicedirettrice del negozio di fumetti di Stuart e l'eventuale interesse amoroso di Stuart; e John Ross Bowi, che riprenderà il ruolo di Barry Kripke, un collega fisico della Caltech.

"Mi sono riunito con il mio vecchio amico Bill Prady, con cui ho creato The Big Bang Theory, e con un meraviglioso sceneggiatore di fantascienza di nome Zak Penn, che ha scritto un sacco di giganteschi film Marvel con supereroi e cose del genere", ha aggiunto Lorre. "E abbiamo scritto 10 episodi di questa cosa".