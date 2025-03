The Big Bang Theory, Chuck Lorre: "Nel pilot il personaggio di Penny era tristemente monodimensionale"

The Big Bang Theory ha ottenuto un successo straordinario che dura ancora oggi, conquistando schiere di fan. Ma oggi il co-creatore Chuck Lorre lancia un mea culp ammettendo che la serie avrebbe toppato all'inizio per quanto riguarda il personaggio di Kaley Cuoco, Penny.

Ospite del primo episodio di The Official Big Bang Theory Podcast con l'ex presidente e CEO di Warner Bros. Television Group Peter Roth, Chuck Lorre, che ha anche co-creato Due uomini e mezzo, ha parlato del pilot fallimentare mai trasmesso della sitcom e di aver avuto una "seconda possibilità" dopo aver scritto una sceneggiatura schifosa insieme al collaboratore Bill Prady.

L'episodio inaugurale originale presentava due personaggi femminili principali, Katie (Amanda Walsh) e Gilda (Iris Bahr), prima che Kaley Cuoco alla fine subentrasse come protagonista dopo una riscrittura e nuove riprese di quello che sarebbe diventato il secondo pilot trasmesso un anno dopo.

"La magia di Kaley era che il personaggio di Penny, come abbiamo capito al volo, era divertito dai personaggi di Jim Parsons e Johnny Galecki, non era critico. Se si arrabbiava, non era duro. Il pubblico ha apprezzato davvero tutto questo", ha spiegato Lorre. "Non ha mai giudicato questi personaggi. In effetti, ne era perplessa. Erano loro a giudicarla più di quanto abbia mai fatto lei. E ho pensato che questa fosse anche una differenza importante tra il personaggio di Penny e quello di Katie nel pilot originale non trasmesso".

Kaley Cuoco e Johnny Galecki in una scena

Una donna alle prese con un pugno di nerd

Nonostante il dinamismo portato da Penny nel gruppo di cervelloni nerd socialmente inetti guidati da Sheldon Cooper (Jim Parsons) e Leonard (Johnny Galecki), Lorre ha ammesso di non aver colto appieno la complessità di Penny fin dall'inizio.

"Anche dopo il secondo episodio pilota, avevamo così tanti episodi da vedere prima di iniziare a capire che c'era una genialità nel personaggio di Penny che non avevamo esplorato", ha detto, aggiungendo che i primi episodi la descrivevano come una "bionda sciocca che dice cose stupide".

Kaley Cuoco vestita di giallo

Il prolifico sceneggiatore/produttore televisivo ha spiegato, "È un personaggio stereotipato: la bionda stupida, e qui abbiamo sbagliato tutto. Non avevamo subito capito che ciò che lei ha portato a questa storia, a questa serie, a questi altri personaggi era un'intelligenza che loro non avevano. Un tipo di intelligenza che era estranea a loro, un'intelligenza sulle persone, le relazioni e la famiglia".

In conclusione, Lorre ha ammesso che Penny _"ha insegnato loro un'umanità che mancava. E ci è voluto un po' per capirlo. Di certo, all'inizio era tristemente monodimensionale in molti modi, ma il dono di una serie TV che inizia a funzionare è che hai il tempo di imparare".