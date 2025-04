The Big Bang Theory: aggiornamenti incoraggianti sullo spinoff, ma cosa rallenta la produzione?

Il terzo spinoff dell'universo di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe, è sempre più vicino a diventare realtà. Ma lo sviluppo sembra procedere a rilento.

Il tanto discusso terzo spinoff legato all'universo di The Big Bang Theory continua a fare parlare di sé. Stavolta a fornire un aggiornamento è un dirigente di Warner Bros., che ha rivelato novità interessanti sullo stato della sceneggiatura della nuova serie.

Il progetto, dal titolo provvisorio Stuart Fails to Save the Universe, ruoterebbe attorno alla figura di Stuart Bloom, l'eccentrico proprietario del negozio di fumetti interpretato da Kevin Sussman, affiancato da altri personaggi secondari e molto amati della serie madre.

Nonostante le dichiarazioni incoraggianti dell'amministratrice delegata di Warner Bros. Television, Channing Dungey, e il plauso ricevuto finora dalla sceneggiatura - descritta come brillante e divertente - il processo che porta dal concept alla produzione effettiva sembra avanzare con estrema lentezza. E sorge quindi spontanea la domanda: cosa sta ostacolando realmente l'avvio della serie?

Lo stato dello spinoff di The Big Bang Theory: cosa sappiamo finora

In una lunga intervista a Deadline, Dungey ha fatto il punto sullo sviluppo del progetto. Ha confermato che i co-creatori Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady sono attivamente impegnati nella scrittura: "Abbiamo già visionato del materiale in studio e stiamo discutendo in maniera costruttiva con Max. Speriamo di avere presto buone notizie", ha affermato.

The Big Bang Theory: Mayim Bialik e Kevin Sussman nell'episodio The Flaming Spittoon Acquisition

Secondo la dirigente, le bozze finora realizzate mostrano grande originalità e mantengono l'umorismo tipico della serie. Le ha descritte come "piene di immaginazione e, soprattutto, estremamente divertenti". A rafforzare l'entusiasmo, il fatto che il mese scorso alcuni membri del cast si siano riuniti per una lettura informale dei primi due episodi, come rivelato da John Ross Bowie (Barry Kripke) in un post su Instagram.

Nonostante l'energia positiva che circonda il progetto, Stuart Fails to Save the Universe non ha ancora ottenuto il via libera ufficiale da parte di Max, la piattaforma che si occuperà della distribuzione. Una decisione che sorprende, considerando il grande successo ottenuto dai precedenti spin-off Young Sheldon e Georgie & Mandy's First Marriage.

Uno dei possibili motivi del rallentamento potrebbe risiedere nella difficoltà di costruire una narrazione solida attorno a personaggi finora rimasti sullo sfondo. Sebbene Stuart sia diventato uno dei volti più amati dai fan, lui e gli altri co-protagonisti dello spinoff - come Kripke, la fidanzata Denise (Lauren Lapkus) e il geologo Bert (Brian Posehn) - non hanno mai occupato un ruolo centrale nella serie originale.

The Big Bang Theory: Jim Parsons e Kevin Sussman nell'episodio The Deception Verification

Costruire una nuova serie attorno a queste figure minori potrebbe quindi rappresentare una sfida, soprattutto in assenza dell'ensemble principale di The Big Bang Theory. Tuttavia, Dungey non esclude possibili cameo: "Mai dire mai", ha dichiarato, pur sottolineando che il focus sarà tutto sui nuovi protagonisti e sulle loro storie.

A influenzare i tempi potrebbe essere anche una questione strategica. Max potrebbe infatti attendere il momento più opportuno per integrare la serie nella propria programmazione, soprattutto considerando altri progetti in fase di sviluppo, come il tanto atteso show ambientato nell'universo di Harry Potter. L'obiettivo potrebbe essere quello di pianificare con precisione il rilascio di un titolo legato a un franchise tanto amato quanto quello di The Big Bang Theory.