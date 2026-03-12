The Beginning after the End 2: trailer, data e nuove minacce per Arthur Leywin su Crunchyroll

Il mondo di The Beginning After the End è pronto ad aprire un nuovo capitolo. Dopo il debutto della prima stagione, l'adattamento anime della popolare serie di TurtleMe si prepara a tornare con nuovi episodi, promettendo battaglie più intense, personaggi inediti e una missione che potrebbe cambiare il destino del giovane Arthur.

Il ritorno di Arthur Leywin e le nuove sfide della stagione 2

Le avventure di Arthur Leywin stanno per riprendere il loro viaggio. The Beginning After the End tornerà ufficialmente su Crunchyroll con la seconda stagione il 1° aprile, come annunciato dallo studio A-CAT, accompagnando la notizia con un nuovo trailer ricco di sequenze d'azione e con un teaser poster che anticipa il tono più pericoloso del prossimo arco narrativo.

Il nuovo filmato offre uno sguardo su ciò che attende Arthur nel continente magico di Dicathen, dove il protagonista continua il suo percorso per diventare un avventuriero sempre più potente. Nelle immagini lo vediamo combattere al fianco di Jasmine Flamesworth, affrontando creature feroci e avversari armati di magia e acciaio. Non si tratta soltanto di scontri spettacolari: il trailer suggerisce anche l'arrivo di nuovi alleati e possibili rivali.

Tra i volti inediti introdotti compaiono infatti Brald, Samantha e Vio, figure che sembrano destinate ad avere un ruolo importante nella nuova fase della storia. L'anteprima svela inoltre le nuove sigle musicali della serie: l'opening "Endless Journey", interpretata dai SIX LOUNGE, e la ending "Futatsu no Michi", eseguita dal gruppo 22/7. Due brani che accompagneranno il racconto di un viaggio sempre più complesso, dove la crescita personale di Arthur si intreccia con minacce sempre più imprevedibili.

Dal punto di vista narrativo, la seconda stagione riprende il protagonista mentre ormai si è affermato come avventuriero. Missione dopo missione, Arthur affina il controllo del mana e perfeziona la propria tecnica con la spada. Ma il nuovo arco promette di spingerlo oltre i limiti raggiunti finora.

La missione che potrebbe cambiare il destino di Arthur

La nuova trama prende forma quando Brald, un avventuriero di rango AA, propone ad Arthur e al suo gruppo di partecipare a una missione speciale. L'invito arriva in modo quasi improvviso, lasciando tutti con un dubbio: perché proprio loro?

La locandina di The Beginning After the End

Nonostante le perplessità dei compagni, Arthur decide di accettare l'incarico. Per lui rappresenta qualcosa di più di un semplice lavoro: potrebbe essere l'ultima missione prima di entrare nell'Accademia, un passaggio fondamentale nel suo percorso di crescita. Ma la promessa di un nuovo inizio si intreccia con un presagio più oscuro, perché ciò che attende il gruppo si rivelerà ben diverso da una normale spedizione.

La serie continua così a sviluppare il tema centrale della storia: la seconda vita di un uomo che un tempo era il potente King Grey. Dopo una morte misteriosa, il sovrano si è reincarnato come Arthur Leywin nel mondo magico di Dicathen. Pur rinascendo come un neonato, ha conservato tutta la consapevolezza e l'esperienza della sua vita precedente. Questa memoria diventa il motore della sua crescita. Con il passare degli anni Arthur impara a dominare la magia, a comprendere il funzionamento del nuovo mondo e a costruire un futuro diverso da quello che aveva vissuto in passato. Il suo obiettivo non è soltanto diventare più forte, ma anche evitare gli errori che avevano segnato la sua prima esistenza.

L'anime è tratto dalla popolare serie manga creata da TurtleMe e pubblicata da Tapas Entertainment. La prima stagione è stata diretta da Keitaro Motonaga per lo studio A-CAT, con la composizione della serie affidata a Takamitsu Kono, il character design curato da Masami Sueoka e la colonna sonora firmata da Keiji Inai.

Con il ritorno previsto questa primavera, The Beginning After the End si prepara quindi a espandere ulteriormente il mondo di Dicathen, portando Arthur verso sfide sempre più grandi e forse verso il momento in cui dovrà finalmente confrontarsi con il peso del suo passato.