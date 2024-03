Christopher Storer, autore di The Bear, dirigerà l'adattamento di The Lincoln Highway

Nuovo progetto cinematografico per l'acclamato autore della serie con Jeremy Allen White

Il creatore di The Bear, Christopher Storer, sta girando la terza stagione dello show vincitore di 10 Emmy a Chicago, ma ha già pronto un grande progetto per la Warner Bros: la trasposizione sul grande schermo di The Lincoln Highway di Amor Towles.

Il bestseller del New York Times pubblicato da Penguin Books segue Emmett Watson e il suo fratellino Billy dopo la morte del padre. Vanno alla ricerca di una nuova casa con il sogno di ritrovare la madre in California. Tuttavia, sono costretti a fare una deviazione quando gli amici di Emmett, fuggiti dal carcere minorile, si presentano alla sua porta con i loro piani.

David Heyman della Heyday Films, quattro volte candidato all'Oscar, produrrà il film insieme a Storer e Josh Senior attraverso American Light & Fixture e Tyson Bidner. Cooper Wehde e Jeff Clifford saranno i produttori esecutivi.

The Bear 3: Ayo Edebiri sarà regista di un episodio

Towles è l'autore dei bestseller del New York Times La buona società e Un gentiluomo a Mosca. Insieme a Lincoln Highway, i tre romanzi hanno venduto complessivamente oltre 6 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 30 lingue. Lincoln Highway è stato venduto in 31 Paesi.

In questi giorni è uscito il primo trailer di Un gentiluomo a Mosca, trasposizione del succitato romanzo di Towles che avrà per protagonista Ewan McGregor.