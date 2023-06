The Bear: Will Poulter è nel cast della Stagione 2 in arrivo su Disney+

Will Poulter è nel cast della Stagione 2 di The Bear, l'acclamata serie FX con protagonista Jeremy Allen White che tornerà su Disney+ il prossimo agosto.

Secondo il Daily Beast, Will Poulter interpreta uno chef olandese che dà lezioni a Marcus (Lionel Boyce), il quale si reca a Copenaghen per migliorare le sue abilità nella preparazione dei dolci. Il recensore Fletcher Peters descrive il pasticcere artistico olandese di Will Poulter come "gentile, comprensivo e meticoloso, tutto allo stesso tempo".

The Bear tornerà su FX per la seconda stagione il 22 giugno, mentre in Italia approderà come la prima stagione su Disney il 16 agosto. Su queste pagine potete leggere la recensione della Stagione 1 di The Bear.

Guardiani della Galassia 3, possibile spin-off su Adam Warlock? Parla Will Poulter

Poulter è apparso di recente nei panni di Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3 e qualche tempo fa ha accennato a un suo possibile ritorno ai Marvel Studios:

"Dipende da come le persone risponderanno al personaggio", ha osservato Poulter. "Se ai fan non piacerà Adam Warlock, ovviamente sarò molto dispiaciuto. L'opinione della mia famiglia conta molto, ma non è detto che mi riporti indietro come personaggio".