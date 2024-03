The Bear 3: Ayo Edebiri sarà regista di un episodio

L'attrice Ayo Edebiri ha svelato che sarà impegnata come regista in occasione di un episodio della stagione 3 di The Bear.

L'attrice, che ha recentemente conquistato premi importanti come Golden Globe ed Emmy, ha svelato il suo nuovo impegno durante un'intervista rilasciata a Vogue.

Il coinvolgimento della giovane star

The Bear 2: una foto di scena

Parlando della terza stagione di The Bear, Ayo Edebiri ha raccontato: "La prima volta che ho incontrato Chris Storer avevo 21 anni e lui ha detto: 'Sei una regista'. Gli ho risposto: 'Fatti gli affari tuoi, amico'. Ma poi nella scorsa stagione ha detto: 'Vieni sul set, semplicemente vieni, vedi cosa accade'. E ho ammesso: 'Oh. Ok. Sì. Penso di volerlo fare'".

L'attrice è attualmente impegnata nelle riprese dei nuovi episodi della serie, impegno che le ha impedito di recitare nel film Thunderbolts, uno dei prossimi progetti del MCU.

Oltre a White, Edebiri e Moss-Bachrach, la serie The Bear vede nel cast anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Edwin Lee Gibson, Oliver Platt e la nuova arrivata Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

The Bear 2 è un manuale di sopravvivenza emotiva

Di cosa parlava la stagione 2

La seconda stagione della serie, disponibile su Disney+, segue Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre lavorano per trasformare il loro malmesso locale di panini in un posto di qualità superiore. Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.

Naturalmente, si scopre che l'unica cosa più difficile della gestione di un ristorante è aprirne uno nuovo, e la squadra deve destreggiarsi tra la folle burocrazia dei permessi e degli appaltatori e la bellezza, e allo stesso tempo la difficoltà creativa, della pianificazione del menu. Questo cambiamento porta anche una nuova attenzione all'ospitalità. Mentre i membri dello staff sono costretti a lavorare insieme in modi nuovi, sfidando i limiti delle loro capacità e relazioni, il team impara anche cosa significa essere al servizio, sia dei clienti che l'uno dell'altro.