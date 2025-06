The Bear: la stagione 4 conterrà l'episodio più lungo della serie

La stagione 4 di The Bear proporrà ai fan l'episodio più lungo della serie con star Jeremy Allen White distribuita sugli schermi italiani da Disney+.

Online sono infatti stati diffusi i dettagli delle dieci puntate inedite in arrivo dal 26 giugno in streaming.

La durata dei nuovi episodi di The Bear

Il sito ScreenTime ha pubblicato online la durata di tutte le puntate della quarta stagione di The Bear, anticipando un capitolo della storia che si preannuncia particolarmente 'sostanzioso'.

Questi sono i dettagli dei prossimi episodi:

Episodio 1: 31 minuti

Episodio 2: 31 minuti

Episodio 3: 37 minuti

Episodio 4: 32 minuti

Episodio 5: 33 minuti

Episodio 6: 29 minuti

Episodio 7: 69 minuti

Episodio 8: 36 minuti

Episodio 9: 38 minuti

Episodio 10: 33 minuti

The Bear: un'immagine della stagione 3

La settima puntata sarà quindi la più lunga dell'intero show, superando di tre minuti il sesto episodio della seconda stagione che si era fermato a 66 minuti.

Il prossimo capitolo della storia di Carmy e del suo staff, inoltre, sarà il primo a superare le 6 ore di durata con un totale di 369 minuti.

Cosa racconterà The Bear 4

La sinossi ufficiale della quarta stagione anticipa che si seguirà Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il "The Bear" a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. In questa stagione, cercare l'eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto.

Nel cast ci sono inoltre Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

Tra le presenze ricorrenti ci sono anche quelle di Jon Bernthal, Ricky Staffieri, Molly Gordon e Jamie Lee Curtis.

La serie è stata creata da Christopher Storer, coinvolto anche come produttore insieme a Joanna Calo, Josh Senior, Hiro Murai, Nate Matteson e Matheson.